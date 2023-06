Unfall in Wiedlisbach – Velofahrer nach Sturz in kritischem Zustand Ein 46-jähriger Velofahrer ist am Sonntagabend ist in Wiedlisbach verunfallt und dabei schwer verletzt worden.

Ein Helikopter der Rega brachte den verletzten Velofahrer in ein Spital. Foto: Keystone (Symbolbild)

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Mann auf einem Waldweg in Richtung Walliswil bei Niederbipp unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen stürzte und schwer verletzt liegen blieb. Eine Rega-Crew brachte den Mann in kritischem Zustand ins Spital. Der Unfallhergang wird untersucht, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.