Unfall in Pieterlen – Velofahrer mit Helikopter ins Spital geflogen Im Berner Seeland ist am Freitag ein Velofahrer schwer gestürzt. Er musste im Anschluss ins Krankenhaus. cse

Nach dem Unfall war die Bürenstrasse in Pieterlen BE während rund eineinhalb Stunden gesperrt. (Symbolbild) Keystone/Urs Flueeler

Ein Velofahrer ist bei einem Unfall in Pieterlen BE am Freitag gestürzt und so schwer verletzt worden, dass er im Anschluss mit einem Helikopter in ein Spital geflogen wurde. Die Unfallursache ist unklar.

Der Mann war mit seinem Zweirad vor 14.20 Uhr auf der Bürenstrasse von Lengnau in Richtung Bahnhof Pieterlen unterwegs, als er auf der Höhe des Ziegelwerks aus unbekannten Gründen stürzte, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Nach dem Unfall war die Strasse für ungefähr eineinhalb Stunden gesperrt.

( SDA )