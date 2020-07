Auf Monbijoustrasse verunfallt – Velofahrer in Bern schwer verletzt In der Nacht auf Dienstag hat sich ein Velofahrer bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen.

Auf der Monbijoustrasse in Bern wurde ein Velofahrer in der Nacht auf Dienstag schwer verletzt. Bild: Google Street View

Ein 49-jähriger Velofahrer ist auf der Monbijoustrasse in Bern gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Verunfallte wurde per Ambulanz ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag kurz nach 01.35 Uhr, als der Radfahrer vom Hirschengraben her in Richtung Sulgenau unterwegs war. Aus noch nicht geklärten Gründen kam der Mann auf der Höhe der Tramhaltestelle Monbijou zu Fall, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Sie hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

( SDA )