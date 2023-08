Unfall in Süderen – Velofahrer bei Sturz schwer verletzt In Süderen verunfallte ein Mann am Dienstagnachmittag schwer. Er musste von einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Der verletzte Velofahrer wurde von der Rega in ein Spital geflogen. (Symbolbild) Foto: Christian Pfander

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 15.30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Velounfall in der Waldmatt in Süderen. Dies teilt die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit.

Der Velofahrer fuhr von der Passhöhe Schallenberg herkommend in Richtung Süderen, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einer Felswand kollidierte. Der Mann wurde schwer verletzt.

Der Verunfallte wurde darauf nach erster medizinischer Versorgung von einer Person auf die Passhöhe zum Helikopterlandeplatz gefahren. Dort transportierte ihn die Rega ins Spital.

Der Verkehr wurde während den Unfallarbeiten auf dem betreffenden Strassenabschnitt wechselseitig geführt.

PD/law

