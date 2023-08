Velo-Vintage in Burgdorf – Alte Veloliebe rostet nicht Als Auftakt zur Bergkönig-Rundfahrt versammelten sich am Samstagabend rund 300 Retrovelofahrerinnen und -fahrer, um im Corso durch die Stadt zu pedalen. Gertrud Lehmann

Rund 300 Velofans nahmen am Samstagabend am Corso durch Burgdorf teil. Foto: Marcel Bieri

Ein Augenschmaus! All diese filigranen, leichten Zweiräder in allen Farben, wie sie funkeln. Liebevoll herausgeputzt, frisch geölt, sogar die daumenbreiten Weisswandpneus frisch gewaschen. Da hat man keine Mühe gescheut, denn alte Liebe rostet nicht. Schon gar nicht die Liebe zum alten Göppel, mit dem man so manches erlebt hat, als man selbst noch nicht zum alten Eisen gehörte.