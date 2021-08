Unfall in der Stadt Bern – Velo verletzt Fussgänger schwer Ein Fussgänger ist in der Stadt Bern von einem Velo angefahren und schwer verletzt worden.

Die Berner Kantonspolizei ermittelt aktuell den genauen Unfallhergang. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ein Fussgänger ist am Samstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Velo schwer verletzt worden. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Das teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Mann mit seinem Velo vom Bahnhof Bern herkommend in Richtung Bundesplatz unterwegs, als es auf Höhe der Schauplatzgasse 29 aus noch ungeklärten Gründen zur frontalen Kollision mit einem Fussgänger kam. Beide Personen kamen in der Folge zu Fall.

Gemäss aktuellem Kenntnisstand wurde der Fussgänger beim Unfall schwer verletzt. Er musste nach der Erstversorgung durch Drittpersonen mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Velofahrer blieb unverletzt. Die Polizei untersucht aktuell den genauen Unfallhergang.

PD/mas

