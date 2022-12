Foto-Adventskalender, Tag 21 – Velo gegen Auto Die stetige Zunahme des motorisierten Verkehrs forderte von der Polizei besonderen Einsatz. René Wüthrich

Verkehrslage beim Käfigturm im September 1935. Alle Fotos: Carl Jost, Staatsarchiv des Kantons Bern StAB FN Jost N 2280, Bildredaktion: René Wüthrich

In den Berichten von Unfällen der 1930er-Jahre wurden die Beteiligten am Unfall oft wie Gegenspieler dargestellt. So hiess es zum Beispiel: Auto gegen Lastwagen, Auto gegen Auto oder Velo gegen Auto, je nachdem, wer zusammengestossen war. Wer den Schaden hatte, war aus der knappen Formel meist leicht herauszulesen. Weil das Aufkommen des Verkehrs für alle etwas Neues darstellte, war das Verhalten der Bernerinnen und Berner auf den Strassen der neuen Lage nicht angepasst. Man musste in vielen Fällen geradezu von leichtsinnigem Verhalten sprechen, und dagegen musste etwas getan werden. Die Leute und insbesondere Schülerinnen und Schüler mussten die neuen Gefahren und neue Regeln kennen lernen.

Es ging darum, Kindern und Erwachsenen klarzumachen, dass lieb gewonnene Verhaltensweisen sie im Verkehr in grosse Gefahr bringen konnten. Carl Jost, StAB FN Jost N 2287

Das geschah zum einen im Frontalunterricht. Carl Jost, StAB FN Jost N 2311

Dabei wurden beispielsweise neue Verkehrssignale vorgestellt und ihre Bedeutung gelehrt. Carl Jost, StAB FN Jost N 2305

«Die sich ständig mehrenden Verkehrsunfälle, denen so viele Kinder zum Opfer fallen, veranlassten die zuständigen Stellen, Massnahmen zu einer wirksamen Bekämpfung zu treffen. Eine Massnahme war vor allem, mitzuwirken an der Disziplinierung der Jugend, die zu Fuss oder per Rad sich der Gefahren der Strasse nicht immer bewusst war. Wenn also nicht nur Automobilistenvereinigungen und andere Instanzen, sondern auch die Justiz- und Polizeibehörden die Mithilfe von Elternhaus und Schule bei dieser Verkehrserziehung verlangten, so lag dies in der Natur der Sache», heisst es in «Schule in der Schweiz», einer Publikation der kantonalen Erziehungsdirektoren von 1937.

Der Polizist und einige instruierte Kollegen hatten vor Ort die Gefahren so simuliert, dass sie real erschienen und erlebbar geworden waren. Carl Jost, StAB FN Jost N 2293

Inzwischen in der Innenstadt

In der Stadt waren einige Neuerungen zur Verkehrssicherheit eingeführt worden, Fussgängerstreifen etwa. Carl Jost, StAB FN Jost N 2280

Einige Autofahrer bekundeten mit den Neuerungen offensichtlich Schwierigkeiten. Carl Jost, StAB FN Jost N 2280

Auch Fussgängerinnen und Fussgänger mussten neues Verhalten lernen. Warum die Strasse auf einmal queren, wenn man sie doch bisher jahrelang immer entlanggegangen ist? Kann man denn nicht auf sich selber aufpassen? Carl Jost, StAB FN Jost N 2281 FN Jost N 2282

Auch für Radfahrer dürfte ein Zwischenstopp beim Fussgängerstreifen etwas Neues gewesen sein. Carl Jost, StAB FN Jost N 2282

Am besten, man zeigt gleich selber, worum es überhaupt geht. Carl Jost, StAB FN Jost N 2309

Waghalsige Balanceübung. Carl Jost, StAB FN Jost N 2284

Auf die kleinen Dinge kommt es an. Das Katzenauge darf nicht fehlen. Carl Jost, StAB FN Jost N 2304

Der Klassiker mit dem Ball. Zum Glück nur nachgestellt zu Schulungszwecken. Carl Jost, StAB FN Jost N 2291

Ein ruppiges Bremsmanöver hätte fatale Folgen für den Velofahrer. Carl Jost, StAB FN Jost N 2285

Niemals Kurven schneiden, gegen Kreuzungen hin abbremsen, man weiss nie, ob andere, die stärker sind, es auch tun oder nicht. Carl Jost, StAB FN Jost N 2303

Schule gegen Polizei

Die Polizei war in den 30er-Jahren für ein Obligatorium eines Verkehrsunterrichtes an den Schulen, aber die Bildungsverantwortlichen brauchten Zeit, denn es mussten noch grundsätzliche Fragen geklärt werden. So müsse man sich fragen, hiess es weiter in Schule der Schweiz, «ob das unumstrittene eindeutige Ziel unserer Schule», die Erziehung unserer Jugend zu sittlich wertvollen selbständig denkenden, harmonischen Menschen, für solche Aufgaben, wie die Verkehrserziehung, Raum übrig lässt. Die Frage ist berechtigt, ob der Verkehrsunterricht nicht in das Gebiet des ‹pädagogischen Materialismus› oder des ‹Utilitarismus› zu verweisen sei.»

Reine Nützlichkeit, Utilität, könne nicht zum «Wertmassstab der Bildungsstoffe» gemacht werden. Der Verkehrsunterricht wird im Text dann in eine Reihe gestellt mit den übertriebenen Wünschen des Luftschutzes und den etwas sonderbaren Anliegen der Aeroclubs, dass in der Schule «elementare Aviatik» gelehrt werden solle. All das sei abzulehnen, denn diese Themen könnten «niemals die klassischen Bildungselemente der Schule ersetzen, nämlich zur Geistes- und Gemütsbildung des jungen Menschen beizutragen».

Dies wurde geschrieben, zwei Jahre nachdem Carl Jost die Aufnahmen von den grossen Bemühungen der Polizei im Berner Lorrainequartier gemacht hatte. Die Polizisten leisteten ganz einfach einen nützlichen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit der Berner Schülerinnen und Schüler im Strassenverkehr. Ob die Fotos eine Reportage bilden, welche einen sich wiederholenden Ausbildungsgang dokumentiert, oder ein für alle Mal zu Schulungszwecken gemacht wurden, ist nicht bekannt. Auch in den 70er-Jahren kam ein Polizist in die Schule, um den Verkehrsunterricht abzuhalten. Er war weitherum bekannt, hatte eine Pistole am Gürtel und einen auffälligen Bürstenschnitt und hiess Urwyler. Auch heute kommen Polizisten in die Schule, und die Schülerinnen und Schüler müssen eine Veloprüfung machen.

Verkehrserziehung in der Schule durch die Polizei: Was man nicht tun soll. Carl Jost, StAB FN Jost N 2289

Der Klassiker mit der Zeitung, heute ist es das Mobiltelefon. Carl Jost, StAB FN Jost N 2290

Strassenverkehr erfordert die ganze Aufmerksamkeit. Carl Jost, StAB FN Jost N 2295

Das allgemeine Fahrverbot interessiert auch Erwachsene, die dazugekommen sind. Carl Jost, StAB FN Jost N 2304

