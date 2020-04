«Bund»-Serie: Alltag im Ausnahmezustand – Velo-Gate im Marzili-Quartier Thomas Uhlmann und Elsa Horstkötter fühlen sich in ihrem neuen Wohnquartier wohl – ausser wenn Alma (3) und Willi (2) einen Corona-Koller haben. Fabian Christl (aufgezeichnet)

Elsa Horstkötter mit Alma (3) und Thomas Uhlmann mit Willi (2) sind mittlerweile gut «eingegroovt». Foto: Adrian Moser

«Im Marzili riecht es langsam, aber sicher nach Sommer. Dazu beigetragen hat nicht nur das gute Wetter, sondern auch die Wiedereröffnung der Gelateria in unserer direkten Nachbarschaft. Sie zieht die Leute an wie ein Magnet – das verschafft uns einen kleinen Einblick, wie es in unserem neuen Quartier zu Normalzeiten zugeht.