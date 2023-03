Richter setzen die Leitplanken – VCS und WWF wollen an den Umfahrungen ein Exempel statuieren Vertragen sich die neuen Strassen mit dem Klimaschutz? Passt die Umfahrung Aarwangen in ein Smaragdgebiet? Die Umweltorganisationen wollen es wissen. Stephan Künzi

Idylle bei Meiniswil: Für den WWF widerspricht die Umfahrung den Schutzzielen eines Smaragdgebiets. Foto: Iris Andermatt

Nein, nur um des Verzögerns willen träten sie nicht den Gang durch die Instanzen an. Benjamin Zumbühl vom Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) und Kurt Eichenberger vom WWF betonen es einhellig und mit Nachdruck. Am Tag nach dem doppelten Ja zu den Umfahrungsprojekten im Raum Burgdorf und in Aarwangen erklären die beiden, wieso ihre Organisationen nun auf die Gerichte setzen. Nachdem sie in der Volksabstimmung ja politisch eine Niederlage eingefahren haben.