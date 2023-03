Räumung Mitholz – VBS kann wegen Geldmangel keine Häuser mehr kaufen Fünf Familien haben den Ort bereits verlassen. Doch nun wurde die Räumung des Munitionslager sistiert. Laura Waldorff

Bis zur endgültigen Entscheidung der Sicherheitspolitischen Kommission stehen dem Verteidigungsdepartement keine Gelder mehr zur Verfügung, um Häuser und Gebäude in Mitholz zu kaufen. Foto: Yvain Genevay

Wegen Geldmangel kann das Verteidigungsdepartement VBS den Anwohnern in Mitholz keine Häuser mehr abkaufen, wie SRF am Donnerstagabend berichtete. Hintergrund ist der Beschluss der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats (SiK) vom Februar, den Entscheid zum 2,6-Milliarden-Kredit zur Munitionsräumung in Mitholz zu vertagen. Auch die für das laufende Jahr vorgesehen 50 Millionen Franken sind daher blockiert, wie Recherchen von «Schweiz aktuell» zeigen.

Bis zur endgültigen Entscheidung könnte es bis zu einem Jahr dauern. Während dieser Zeit stehen dem VBS auch keine Gelder für Mitholz zur Verfügung.

Der Projektleiter Räumung Mitholz beim VBS, Adrian Gotschi, zeigt sich gegenüber SRF konsterniert: «Wir dürfen die Liegenschaften nicht mehr kaufen. Jetzt gibt es für alle Beteiligten eine ganz schwierige Situation. Weil man nicht mehr weiss, was eigentlich richtig wäre.»

Wie es weitergeht ist bisher unklar. SVP-Nationalrat und SiK-Mitglied Erich Hess schlägt laut SRF vor, mit einem Nachtragskredit in der Höhe von 50 Millionen Franken ab Sommer wieder Liegenschaftskäufe zu ermöglichen.

