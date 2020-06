Provinz Trentino – Vater verteidigt Sohn vor Bär in Italien Ein Vater hat seinen Sohn vor einem Bären gerettet und sich dabei am Bein schwer verletzt. In dieser Region kommt es immer wieder zu Zwischenfällen zwischen Mensch und Tier.

In den Wäldern von Trentino sollen sich rund 50 Braunbären aufhalten. (KEYSTONE/DPA/Christophe Gateau)

Ein Vater konnte seinen Sohn vor einem Bär retten und verletzte sich dabei schwer. Der 59-Jährige sei mit seinem 28 Jahre alten Sohn am Monte Peller in Trentino unterwegs gewesen, teilte die autonome Provinz am Montagabend mit.

Nachdem der Bär überraschend aufgetaucht sei, sei der Sohn vor Schreck hingefallen. Der Bär habe sich über diesen gebeugt, worauf der Vater sich auf das Tier gestürzt habe. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Vorfall gekommen ist.

Immer wieder Probleme

Im Trentino wurden Bären wieder angesiedelt, es leben mehrere Dutzend in der bei Touristen beliebten Bergregion. Dabei gibt es immer wieder Probleme zwischen Mensch und Tier.

Im April war ein monatelang gesuchter «Problembär» in die Falle getappt. Der Bär mit der Nummer «M49» war zuvor aus einer Pflegestation ausgebrochen. Hin und wieder wandern Tiere auch über die Grenze, einige sollen es bis nach Süddeutschland schaffen. Im Frühjahr ging ein Video viral, das einen Jungen beim Wandern in dem italienischen Alpengebiet zeigt, der einem grossen Bären die kalte Schulter zeigt und langsam vor diesem flieht.

( SDA /fal )