Mythische Lyrik – Variation zum weichen Tier, das in der Hitze stirbt Das Berner Lesefest Aprillen entfällt wegen der Corona-Krise. Der «Bund» bringt die brachliegenden Texte. – Folge 9: Eva Maria Leuenberger über ein sterbendes Tier. Eva Maria Leuenberger

Eva Maria Leuenbergers Lyrikdebüt «dekarnation» erschien 2019 und wurde mit dem Basler Lyrikpreis ausgezeichnet. zvg

zieh die haut vom körper

mit einem schwung

der hand dem gewicht

der schwerkraft

schneid den hals den kopf

und putz das blut

leg die beine

in die maschinen

und snap

snap

goes the bone

snap snap your fingers

to the beat

schau in die augen

und iss das herz

mit dem bolzen an der stirn

leg den bolzen an die stirn eat

your heart

eat

your sorry,

sorry heart

weiche augen zu tropfendem öl

tier zu hunger huf zu leim

zu kleber aus öffnung und fleisch

tell

tell

and i will eat your heart

like a good nice girl

ich verspreche

kein tuch zu beschmutzen

ich verspreche die teller zu spülen

ich verspreche den körper zu asche

zu weichem auge vor dem bolzen

zu knochen vor zersplitterung

fleisch vor haut aus plastik

und ablution

don’t

slip

girl

the butcher is dreaming

a melted dream

in dem sie durch die wüste läuft

und das vieh in der sonne schmilzt

wo die kirschbäume mit organen blühen bis auch sie

beginnen zu fliessen

und die öle zischen

und das vieh zischt

und sie läuft

und läuft weiter

bis die haut schmilzt

und zischt

und ein geruch

wie ihr haus in flammen

sie spürt die hitze auf ihrer haut

und dann feuer

das feuer nimmt sie in ihren mund

bis sie aufwacht

mit den schenkeln getränkt in blut

und blasen an den händengirl / eat my heart –

dieser sanfte hals und das blut

auf dem laminat und ein tier

das sich krümmt in der luft

und snap snap

goes the bone

snap snap your fingers

to the beat

stoss den körper durch meine haut

mit den fingern in das weiche fleisch

im innern

und ich lecke die teller sauber

lecke das fett von deinen fingern

bis die zeit zertrümmertgirl sanftes tier zu sanftem auge

sanftem hals

gesprungener körper

zu zischendem öl

und snapsnap goes the beat

don’t slip

girl

the butcher

is dreaming

her melted dream

sie träumt von flüssen

von schlafenden körpern

im schatten der bäume

she is walking

she walks

and she walks

sie träumt

von der axt in der hand

das holz, wo es nachgibt

die körper, wo sie nachgeben

das fleisch, wo es sich öffnet

sie träumt

von blut unter den füssen

ihre füsse

die schmelzen

sie träumt

she is dreaming

she is walking

she keeps walking

weiter

und weiter

weg von dem ort

wo zeit noch dreht

weiter

und weiter

in die wüste

weg von den flüssen

dem schatten der bäume

sie läuft und läuft

aus ihrer haut wächst fell

aus ihren füssen wachsen hufe

die blasen an der hand öffnen

zu neuem haar dicht und stramm

und ihre augen werden dunkel

rund und weich die wimpern lang

und sie läuft und sie läuft

und der traum ist kein traum

nur ein weiches tier

das in der hitze stirbt