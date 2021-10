Überraschender Abgang – Valiant-Finanzchef Hanspeter Kaspar verlässt das Unternehmen Bei der Valiant Bank kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Bereits nach kurzer Zeit geht der Finanzchef, um sich beruflich neu zu orientieren.

Kaspar war seit Oktober 2019 bei der Valiant. Foto: PD

Bei der Regionalbankengruppe Valiant kommt es in der Geschäftsleitung zu einem Abgang: Finanzchef Hanspeter Kaspar wird die Valiant verlassen. Kaspar gehe aus persönlichen Gründen, um sich beruflich neu zu orientieren, schreibt die Valiant am Dienstag in einer Mitteilung.

Hanspeter Kaspar stiess im Oktober 2019 als Leiter Finanzen & Infrastruktur zur Valiant. Während seiner Zeit als Finanzchef habe er die Expansionsstrategie der Gruppe begleitet und gute finanzielle Resultate präsentieren können. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird sein Stellvertreter Serge Laville die Finanzen der Gruppe ad-interim verantworten. Die Suche nach einem Nachfolger werde umgehend an die Hand genommen, heisst es weiter.

SDA/ps

