Mundart-Kolumne übers Dichten – Värsli brünzle Was sind männliche und weibliche Reime, und warum funktionieren gewisse Verse nur auf Berndeutsch? Kolumnist Ben Vatter klärt auf. Ben Vatter

Er reimte manchmal nur auf einen einzigen Vokal: Liedermacher Mani Matter. Foto: TDG

O wen i natürlech geng Fröid ha am Kolumne-Schrybe, mues i doch zuegä: My gröschti sprachlechi Lydeschaft im Bärndütsch isch ds Dichte, won i bim Teggschte vo myne Lieder cha usläbe! Drum wett i Nech hütt einisch mitnäh ufene chlyni Reis i d Wält vo de bärndütsche Ryme. Derzue möcht i vorusschicke, dass my eigeti Rymkultur sehr traditionell isch, anders gseit: I bi ne extreme Tüpflischysser bim Dichte u gäggele so lang desume, bis jede Rym o würklech ganz genau stimmt.