Neue Studie präsentiert – Utzenstorfer Grossprojekt steigert Verkehr um bis sechs Prozent Die Bauprojekte von Digitec Galaxus und der Post auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik Utzenstorf werden in den Anrainergemeinden fünf bis sechs Prozent Mehrverkehr auslösen.

So stellen sich die Planerinnen und Planer die beiden Gebäude von Digitec Galaxus (links) und der Post (rechts) vor. Modellbild: Migros Aare (zvg)

Anfang 2020 war bekannt geworden, dass die Online-Händlerin Digitec Galaxus auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik Utzenstorf ein Distributions- und Servicezentrum und die Post ein Paketzentrum errichten wollen.

Seit Dienstag nun ist klar, dass die beiden Projekte in den Gemeinden rund um dieses Areal fünf bis sechs Prozent Mehrverkehr auslösen. Das haben die Verantwortlichen an einer Informationsveranstaltung für die Bevölkerung in Utzenstorf bekanntgegeben.

Wie einer im Internet veröffentlichten Präsentation zu entnehmen ist, rechnen Post und die Migros-Tochter Digitec Galaxus mit 980 zusätzlichen Fahrten pro Tag, 300 davon durch Lastwagen. Zuerst war geplant, dass 80 Prozent dieser Lastwagenfahrten über die Gemeinden im Norden der ehemaligen Papierfabrik abgewickelt würden.

Nun ist vorgesehen, täglich je 150 Lastwagen in den Süden und 150 in den Norden zu leiten. Die Verantwortlichen reagieren damit auf Anregungen aus der Bevölkerung, wie die Migros Aare in einer Mitteilung schreibt. Digitec Galaxus hatte im vergangenen Jahr das Baugesuch eingereicht.

Möglich wird die bessere Verteilung der Lastwagenfahrten, weil die Post lenken kann, woher die 115 täglichen Lastwagen mit Fracht für ihr geplantes regionales Paketzentrum kommen. Sämtliche Lastwagenfahrten wird die Post nun über den Süden, sprich Utzenstorf, abwickeln.

Durch die Zusammenarbeit von Post und Digitec würden die Gemeinden Wiler und Gerlafingen gegenüber dem ursprünglichen Konzept entlastet, sagte Philippe Schütz, Projektleiter der Migros Aare, an der Veranstaltung laut Mitteilung. Die Post hat das Baugesuch für ihr Projekt eingereicht. Öffentlich aufgelegt wird es voraussichtlich Anfang September.

370 Meter langes Gebäude

Der Hintergrund des Ausbaus bei Digitec: Das Unternehmen boomt und braucht mehr Kapazität. Das in Utzenstorf geplante Digitec-Gebäude wird 370 Meter lang, 135 Meter breit und 22 Meter hoch.

Digitec und die Post werden in Utzenstorf mehr als 500 Arbeitsplätze bieten. Die beiden Unternehmen versprechen eine ökologische Aufwertung des Areals beispielsweise durch die Befreiung von Altlasten und Renaturierung der Ufervegetation. Auch will sich die Migros Aare an Verkehrsberuhigungsmassnahmen auf bestehenden Strassen beteiligen, welche vorgesehen sind.

Digitec und die Post bauen auf einem von vier Baufeldern des Emmepark-Areals, wie dieses jetzt heisst. Der Abbruch der ehemaligen Papierfabrik soll Ende 2022 planmässig zu Ende sein.

Beat Singer, Gemeinderatspräsident von Utzenstorf, wird in der Mitteilung der Migros Aare mit den Worten zitiert, nicht nur Utzenstorf werde vom Projekt profitieren. Die neuen Arbeitgeber Digitec Galaxus und Post würden Impulse für die ganze Region geben – wie früher die Papierfabrik.

http://www.emmepark.ch

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.