Zentrale Figur hinter den Anschlägen vom 11. September – Al-Qaida-Anführer bei US-Drohnenangriff in Afghanistan getötet «Die Operation war erfolgreich und es gab keine zivilen Opfer.» Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Am Montagabend (Ortszeit) wird sich US-Präsident Joe Biden dazu äussern.

Prozess gegen Ayman al-Zawahri in Kairo Juli 13, 2015 (Archivbild) imago/ZUMA Press

Die USA haben Medienberichten zufolge bei einem Drohnenangriff in Afghanistan den Chef des Terrornetzwerks Al-Qaida, Ayman al-Zawahri, getötet. Ein US-Regierungsvertreter sagte am Montag zunächst lediglich, die USA hätten am Wochenende eine «Anti-Terrorismus-Operation gegen ein wichtiges Al-Qaida-Ziel in Afghanistan ausgeführt». Er fügte hinzu: «Die Operation war erfolgreich und es gab keine zivilen Opfer.»

Laut US-Medien wie dem Nachrichtensender CNN und den Zeitungen «New York Times» und «Washington Post» war das Ziel al-Zawahri. Demnach könnte der Drohnenangriff vom US-Auslandsgeheimdienst CIA ausgeführt worden sein. US-Präsident Joe Biden wollte sich am Abend (19.30 Uhr Ortszeit; Dienstag 01.30 Uhr MESZ) in einer Fernsehansprache zu dem Einsatz äussern.

Am Wochenende noch Gerüchte über Drohnenangriff zurückgewiesen

Das afghanische Innenministerium hatte am Wochenende noch Gerüchte über einen Drohnenangriff in der Hauptstadt Kabul zurückgewiesen. In der Nacht auf Dienstag schrieb Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid dann im Kurzbotschaftendienst Twitter, es sei ein «Luftangriff» auf ein Haus im Kabuler Stadtteil Scherpur ausgeführt worden. Erste Ermittlungen hätten ergeben, «dass der Angriff von amerikanischen Drohnen verübt» worden sei.

Al-Sawahiri hatte die Führung von Al-Qaida nach dem Tod von Osama bin Laden übernommen, den US-Spezialeinheiten 2011 in Pakistan getötet hatten. Der in Ägypten geborene al-Zawahri galt als eine zentrale Figur hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA mit rund 3000 Toten. Die USA hatten ein Kopfgeld von 25 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt.

Der Einsatz, bei dem jetzt al-Zawahri mutmasslich getötet wurde, wurde knapp ein Jahr nach dem Truppenabzug der USA und ihrer westlichen Verbündeten aus Afghanistan ausgeführt. Im Zuge des Rückzugs hatten die radikalislamischen Taliban die Macht in Afghanistan wieder an sich gerissen und dem Westen damit eine schwere Schmach zugefügt.

