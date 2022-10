Putins nukleare Drohung – USA setzen auf Abschreckung Die USA halten einen Atomschlag Russlands in der Ukraine für möglich. Sie setzen allerdings darauf, dass ihre alte Politik noch funktioniert. Fabian Fellmann aus Washington

Jede Art von Atomwaffeneinsatz in der Ukraine werde für Russland «katastrophale Folgen» haben: Jake Sullivan, Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden. Foto: Michael Reynolds (EPA)

Das Weisse Haus nimmt die Drohungen von Wladimir Putin sehr ernst, er könnte in der Ukraine Atomwaffen einsetzen. Daran jedenfalls liess der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan keinerlei Zweifel. «Direkt, privat und auf sehr hohen Stufen» habe das Weisse Haus dem Kreml mitgeteilt, «dass jeder Einsatz von Atomwaffen mit katastrophalen Folgen für Russland beantwortet wird». So formulierte Sullivan schon am vergangenen Freitag so unmissverständlich wie vage. Es war eine Antwort darauf, dass Russland die Annexion von Teilen der Südostukraine vorantreibt und der russische Präsident Wladimir Putin zur gleichen Zeit mit seinem nuklearen Arsenal gedroht hat (lesen Sie, wie Experten die Drohung bewerten).