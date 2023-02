Affäre um Spionageballons – USA schiessen weiteres «UFO» ab Der amerikanische Präsident Joe Biden handelte diesmal entschlossener als vor einer Woche – und verschärft damit die Spannungen mit China. Martin Suter

Sicherheitsratssprecher John Kirby bestätigt gegenüber den Medien den Abschuss über Alaska. Foto: Michael Reynolds (Keystone)

In der Nähe der Prudhoe Bay an der Nordküste von Alaska machten sich am Samstag US-Spezialtruppen daran, auf dem Eis des zugefrorenen Nordpolarmeers die Wrackteile eines abgeschossenen Flugobjekts zu bergen. Anders als beim chinesischen Spionageballon der Vorwoche hatte Präsident Joe Biden diesmal nicht lange gewartet, bevor er am Freitag um 13:45 Uhr Lokalzeit das auf 13 Kilometern Höhe in stratosphärischen Winden treibende «Objekt» vom Himmel holen liess.