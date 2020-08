Mittel gegen das Coronavirus – USA gegen Russland: Die Jagd nach dem Impfstoff Putin und Trump wollen einander bei der Forschung nach einem Mittel gegen das Virus ausstechen. Auf beiden Seiten sind die Methoden nicht astrein. Paul-Anton Krüger , Frank Nienhuysen , Kathrin Zinkant

Ein Druchbruch bei der Impf-Forschung könnte für beide Präsidenten der Weg zur Machtsicherung sein: Wladimir Putin (r.) und Donald Trump. Foto: Pablo Martinez Monsivais (AP/Keystone)

Die eine Formel, die Präsidentenwahl in den USA zu gewinnen, heisst normalerweise: «It's the economy, stupid! – die Wirtschaft ist es, Blödmann!» Auch Donald Trump setzt auf das Bonmot des Wahlkampfstrategen James Carville, der 1992 Bill Clinton zum Sieg verhalf, und versucht, trotz inzwischen 1000 Corona-Toten am Tag die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.