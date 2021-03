Sohn mexikanischer Einwanderer – US-Senat bestätigt Bidens Gesundheitsminister knapp Mit 50:49 Stimmen wird Xavier Becerra der erste Latino in dem Amt. Der 63-jährige Kalifornier übernimmt damit die Federführung im Kampf gegen Corona. Die Führung des Auslandsgeheimdienstes CIA übernimmt William Burns.

Xavier Becerra, Demokrat, ehemaliger Generalstaatsanwalt von Kalifornien und neuer Gesundheitsminister im Kabinett Biden, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Rich Pedroncelli (AP/dpa/Keystone)

Fast zwei Monate nach der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden hat der Senat dessen Kandidaten für die Leitung des Gesundheitsministeriums bestätigt. Inmitten der Corona-Pandemie übernimmt Xavier Becerra das Ressort. Becerra ist der Sohn mexikanischer Einwanderer und der erste Lateinamerikaner, der diesen Posten inne hat. (Lesen Sie dazu auch: US-Senat bestätigt erste Indigene als Innenministerin.)

Das Ministerium hat auch die Oberaufsicht über die Gesundheitsbehörde CDC und die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA inne. Becerra wurde vom Senat am Donnerstag mit knapper Mehrheit von 50 zu 49 Stimmen bestätigt. Die meisten Republikaner lehnten seine Ernennung wegen seiner Unterstützung für Abtreibungsrechte und seines fehlenden medizinischen Hintergrunds ab. Wegen ihres Widerstands hatte sich die Personalie trotz der Pandemie verzögert. Der demokratische Senator von Hawaii, Mazie Hirono, stimmte nicht ab.

Der Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, lobte Becerras Erfahrung. Die Argumente der Republikaner nannte er «fast lächerlich.»

Becerra war zuletzt Generalstaatsanwalt und Justizminister im US-Bundesstaat Kalifornien. Davor war er 24 Jahre lang Abgeordneter im Repräsentantenhaus in Washington gewesen.

Becerra bedankte sich über Twitter für die Bestätigung im Senat. Er fühle sich geehrt und sei bereit, an die Arbeit zu gehen, schrieb er.

US-Senat bestätigt Ex-Karrierediplomaten William Burns als CIA-Chef

Desweiteren hat der US-Senat den Kandidaten von Präsident Biden für die Führung des Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, im Amt bestätigt. Die Bestätigung des früheren Karrierediplomaten durch die Parlamentskammer erfolgte per mündlicher Abstimmung. Bei seiner Anhörung im Senat hatte Burns im vergangenen Monat Chinas Machtstreben als «grösste geopolitische Prüfung» der USA bezeichnet.

Burns war von 2011 bis 2014 Vize-Aussenminister der USA unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama gewesen. Biden kündigte bereits vor seiner Amtseinführung am 20. Januar an, dass er den 64-Jährigen als CIA-Chef einsetzen will. Der damalige Präsident Donald Trump hatte 2018 Gina Haspel mit der Leitung des Geheimdienstes betraut. Nach dem Machtwechsel am 20. Januar führte David Cohen kommissarisch die Geschäfte der CIA.

sda/nag