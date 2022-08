Mordserie an Muslimen – US-Polizei nimmt Verdächtigen fest Drei Morde innerhalb von zwei Wochen versetzte die Stadt Albuquerque – insbesondere die muslimische Gemeinschaft – im US-Bundesstaat New Mexico in Aufregung. Nun ist der mutmassliche Täter aufgespürt worden.

Die stellvertretende Polizeichefin von Albuquerque, Cecily Barker, hält einen Flyer mit Fotos eines Autos in der Hand, von dem angenommen wird, dass es mit der Ermordung von vier muslimischen Männern in Albuquerque zu tun hat. Foto: Adolphe Pierre-Louis (Albuquerque Journal via AP/Keystone)

Nach der Mordserie an Muslimen hat die Polizei in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico einen Verdächtigen festgenommen. Man habe das Fahrzeug ausfindig gemacht, das vermutlich mit dem jüngsten Mord an einem muslimischen Mann in Albuquerque in Zusammenhang stehe, teilte Polizeichef Harold Medina am Dienstag bei Twitter mit. Der Fahrer sei festgenommen worden. Er sei «Hauptverdächtiger» in den Mordfällen.

Die Polizei in Albuquerque hatte am Samstagabend mitgeteilt, dass sie einen Mord an einem muslimischen Mann untersucht, der möglicherweise in Verbindung mit drei ähnlichen Taten in der Stadt stehe. In allen vier Fällen aus den vergangenen neun Monaten habe es sich bei den Ermordeten um muslimische Männer aus Südasien gehandelt. Die Bundespolizei FBI unterstütze die örtliche Polizei bei den Ermittlungen. Die drei jüngsten Morde ereigneten sich innerhalb von zwei Wochen und versetzten die Stadt in Aufregung.

Eines der Opfer des Serienmörders: Muhammad Afzaal Hussain war in der Planung und Management von Landnutzung tätig – er starb im Alter von 27 Jahren. Foto: City of Española (AP/KeystoneI

Bei den Opfern handelte es sich um Naeem Hussain (25), der letzten Freitag getötet wurde. Die drei anderen Männer starben bei Schiessereien aus dem Hinterhalt, wie US-Medien berichten.

Vor dem Mord an Hussain wurden auch Muhammad Afzaal Hussain (27) und Aftab Hussein (41) getötet. Sie alle stammten aus Pakistan und waren Mitglieder derselben Moschee. Beim ersten Mord im vergangenen November hiess das Opfer Mohammad Ahmadi; er war 62-jährig und kam aus Afghanistan.



US-Präsident Joe Biden zeigte sich «verärgert und traurig» über die Morde. Per Twitter vermeldete er, dass seine Regierung «stark hinter der muslimischen Gemeinschaft stehe». Diese hasserfüllten Angriffe hätten in Amerika keinen Platz, so Biden.

SDA

