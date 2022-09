Bencic gewinnt Zitterpartie

Nach den Startniederlagen von Stan Wawrinka, Alexander Ritschard, Jil Teichmann und Viktorija Golubic gab es im fünften Versuch den ersten Sieg fürs Schweizer Tennis am US Open: Belinda Bencic bezwang Andrea Petkovic (WTA 97) im letzten Karrierespiel der Deutschen 6:2, 4:6, 6:4. In Runde 2 trifft sie am Donnerstag auf die Rumänin Sorana Cristea (40), gegen die sie jüngst in Cincinnati in der Startrunde verloren hatte.

In einer lebhaften Atmosphäre auf Court 7, wo die oft in New York lebende Petkovic unterstützt wurde, startete Bencic exzellent. Sie schaffte Breaks zum 1:0 und zum 5:2 und gewann den ersten Durchgang klar, wobei sie die Ballwechsel mit druckvollem Grundlinienspiel dominierte. Im zweiten Satz kam Petkovic besser ins Spiel und zog auf 4:1 davon. Die Schweizerin glich zwar auf 4:4 aus, doch dann liess sie bei 4:5 ein weiteres Break zu.

Sichtlich genervt, schleuderte Bencic zu Beginn des 3. Satzes ihren Schläger weg und traf dabei fast einen Balljungen. Schliesslich schaffte sie es dann aber doch noch, ihre Emotionen zu kanalisieren. Bei eigenem Aufschlag souverän, realisierte sie bei 4:4 das entscheidende Break.

Belinda Bencic übersteht die Startrunde. Foto: Angela Weiss (AFP)

Das US Open ist jenes Grand-Slam-Turnier, an dem Bencic bisher am meisten Erfolg hatte. Hier erreichte sie 2014 als 17-Jährige den Viertelfinal und 2019 ihren ersten Major-Halbfinal, in dem sie an Bianca Andreescu scheiterte. Auch im vergangenen Jahr verlor sie gegen die spätere Siegerin: im Viertelfinal scheiterte sie an der entfesselten Britin Emma Raducanu. (sg.)