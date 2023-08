Casper Ruud und die Ahnungslosen

Man vergisst es leicht: Casper Ruud hat drei der letzten sechs Grand-Slam-Finals erreicht: in Paris 2022 und 23 und am letztjährigen US Open gegen Carlos Alcaraz. Trotzdem hat den 24-jährigen Norweger in New York kaum jemand auf der Rechnung. Sein Spiel gilt als unspektakulär, und seine korrekte Art wird ihm von vielen als langweilig ausgelegt. Ruud nimmt das schulterzuckend hin.

In New York sagte er nun aber, was er von all den Kommentaren über ihn denkt. Die meisten «so genannten Tennisexperten» auf den sozialen Medien hätten keine Ahnung. Doch das Problem ist: Sie beeinflussen die Meinungen der Fans. «Vielleicht fünf Prozent davon, was geschrieben wird, sind gute Infos», sagte Ruud.

«Es wird ständig übertrieben. Eine Woche bist du der beste Spieler der Welt, die nächste der schlechteste der Geschichte. Das kann ich einfach nicht ernst nehmen. Aber so ist wohl die moderne Welt.» Sein Tipp: Nichts lesen, was in den sozialen Medien über einen geschrieben wird. (sg.)