Schneemobil-Tour auf Eriesee – 18 Personen von abgebrochener Eisscholle gerettet Eine «Massenrettung» in den USA macht Schlagzeilen: Eine Gruppe von Menschen war mit Schneemobilen unterwegs auf dem Eriesee, als sich das Eis vom Land ablöste.

Auf dem Eriesee könnte Eis vom Ufer wegtreiben und Menschen könnten festsitzen: Wovor der Wetterdienst warnte, das trat noch am selben Tag ein. Blick aus einem Helikopter der Küstenwache. Foto: USCG Great Lakes (Twitter)

Die US-Küstenwache hat 18 Menschen von einer treibenden Eisscholle gerettet, die sich kurz zuvor auf einem See an der Grenze zu Kanada gelöst hatte. Sieben Menschen seien per Helikopter, die übrigen mit Booten in Sicherheit gebracht worden, wie die Behörde am Sonntag mitteilte.

Trotz Warnungen des Wetterdienstes war die Gruppe demnach mit Schneemobilen unterwegs, als sich das Eis von der Küste bei Catawba Island im US-Bundesstaat Ohio im Eriesee löste. Der See gehört zu den fünf Grossen Seen (Great Lakes) im Nordosten der USA. Durch ihn verläuft die Grenze zu Kanada.

Vom Land abgeschnitten: Ein weiteres Bild der Küstenwache beim Überflug über eine Eisscholle auf dem Eriesee. Foto: USCG Great Lakes (Twitter)

Die Gestrandeten hatten Glück im Unglück: Ein Helikopter der Küstenwache hatte sie bei einem Überflug am Sonntagmittag entdeckt. Mithilfe mehrerer Schneemobile habe die Gruppe vergeblich versucht, Wege aufs Festland zu finden.

Alle Geretteten seien unverletzt, teilte die Küstenwache weiter mit. Auf Twitter veröffentlichte die Behörde später Fotos der «Massen-Rettungsaktion».

Der Wetterdienst hatte am Wochenende auf Twitter gewarnt: «Sie werden dringend gebeten, sich vom Eis auf dem Eriesee fernzuhalten, da die Möglichkeit besteht, dass das Eis vom Ufer abdriftet.»

Es nicht nicht das erste Mal, dass auf dem Erisee Menschen auf einer abgebrochenen Eisscholle stranden. Eine grössere Rettungsaktion gab es am 21. Februar letzten Jahres. Damals waren Helikopter mehrerer Stützpunkte der Küstenwache im Einsatz, darunter einer aus Detroit. Zehn Personen waren gerettet worden, worauf Medien zuerst berichteten, zwei von ihnen hätten ins Spital müssen. Später hatte es jedoch geheissen, niemand sei verletzt worden.

Die Küstenwache rief damals dazu auf, dass alle, die sich aufs Eis begeben, Kleidung tragen sollten, mit der den Wassertemperaturen getrotzt werden kann, niemals alleine unterwegs zu sein und vor dem Ausflug das Handy voll aufzuladen. Zudem solle das Eis nicht als Erweiterung des Landes betrachtet werden, sondern als Wasser.

SDA/oli

