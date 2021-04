Zwischenfall vor dem US-Kapitol – Autofahrer rammt Strassensperre, Polizist stirbt In der Nähe des US-Kongresses in Washington hat ein Angreifer einen Polizisten getötet. Der Verdächtige wurde erschossen.

In der Nähe des US-Kapitols wurden zwei Polizisten von einem Auto angefahren. Video: Tamedia

Bei einem Sicherheitsvorfall am US-Kapitol in Washington ist ein Polizist getötet worden. Ein Autofahrer habe in der Nähe des Sitzes des US-Kongresses zwei Beamte angefahren, erklärte die Polizei am Freitag. Erste Ermittlungen deuteten nicht auf einen terroristischen Hintergrund hin. Wegen des Vorfalls war das Kapitol komplett abgeriegelt worden.

Die beiden verletzten Beamten wurden ins Krankenhaus gebracht. «Einer unserer Kollegen ist seinen Verletzungen erlegen», sagte die Chefin der Kapitol-Polizei, Yogananda Pittman, später auf einer Pressekonferenz.

Sie bestätigte zudem Medienberichte, wonach der Fahrer des Autos getötet wurde. Dieser habe erst die beiden Polizisten angefahren und sei dann mit einem Messer bewaffnet ausgestiegen – und von der Polizei getötet worden.

Vorfall in der Nähe des US-Kongresses: Beamte der Kapitol-Einheit beim Auto, dass in eine Sperre gefahren ist. Foto: J. Scott Applewhite (Keystone)

Das Kapitol war zwischenzeitlich abgeriegelt. Der Kongress hatte allerdings am Freitag keinen Sitzungstag, deswegen dürften kaum Senatoren oder Abgeordnete in dem Komplex gewesen sein.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den 6. Januar, als radikale Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump das Kongressgebäude gewaltsam stürmten. Im Zuge der Ausschreitungen in der US-Hauptstadt kamen insgesamt fünf Menschen zu Tode. Gegen Trump wurde ein Amtsenthebungsverfahren wegen «Anstiftung zum Aufruhr» eingeleitet, das jedoch im US-Senat scheiterte.

