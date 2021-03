Vereitelter Angriff – US-Geheimdienst deckt möglichen Plan für neue Attacke auf Capitol auf Gemäss US-Behörden soll eine Gruppe von Milizionären morgen Donnerstag erneut das Herz der US-Politik stürmen. Der 4. März war bis ins Jahr 1933 der Tag, an dem der US-Präsident vereidigt wurde.

Die Sicherheitsvorkehrungen werden erweitert: Mitglieder der Nationalgarde postieren sich vor dem US-Capitol (2. März 2021) Foto: Brendan Smialowski / AFP

Die US-Behörden haben mögliche Pläne von Extremisten für einen neuen Angriff auf das US-Capitol an diesem Donnerstag aufgedeckt. «Wir haben Geheimdiensterkenntnisse erhalten, die mögliche Pläne einer identifizierten Miliz für ein Eindringen in das Capitol am Donnerstag, den 4. März, zeigen», erklärte die Capitol-Polizei am Mittwoch in Washington. Die Polizei sei vorbereitet auf mögliche Bedrohungen «gegen Mitglieder des Kongresses oder gegen den Kapitol-Komplex».

Bereits am Vorabend hatte die Capitol-Polizei erklärt, die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und die Zahl der eingesetzten Beamten rund um den Donnerstag erhöht zu haben. Grund seien «besorgniserregende Informationen und Geheimdiensterkenntnisse».

Befürchtungen vor neuer Gewalt am 4. März gibt es schon seit Wochen, allerdings war unklar, wie konkret die Bedrohung ist. Anhänger der rechtsextremen Verschwörungsbewegung QAnon gehen davon aus, dass der abgewählte Präsident Donald Trump am Donnerstag für eine zweite Amtszeit vereidigt wird. Der 4. März war bis ins Jahr 1933 der Tag, an dem US-Präsidenten ihren Amtseid ablegten. Der Termin wurde dann auf den 20. Januar gelegt.

Radikale Trump-Anhänger hatten am 6. Januar das Capitol gestürmt. An dem Tag sollte das Parlament den Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom 3. November endgültig bestätigen. An der Attacke mit fünf Toten waren Mitglieder mehrerer rechtsextremer Gruppierungen wie der Proud Boys und der Oath Keepers beteiligt.

Chronologie der Eskalation: Alles rund um den Sturm des Capitols vom 6. Januar. Video: Tamedia

Das Capitol wurde in der Folge und in Vorbereitung auf Bidens Amtseinführung am 20. Januar massiv abgesichert. Der Parlamentskomplex wurde weiträumig mit einem hohen Zaun abgesperrt, tausende Nationalgardisten wurden entsandt.

Vergangene Woche warnte die amtierende Chefin der Capitol-Polizei, Yogananda Pittman, bei einer Kongressanhörung davor, die Sicherheitsvorkehrungen zurückzufahren. Extremisten hätten den Wunsch, «das Capitol in die Luft zu sprengen und so viele Parlamentarier wie möglich zu töten». Als möglicher Anlass für eine Attacke wurde Bidens erste Rede zur Lage der Nation genannt. Ein Termin für diese sogenannte State of the Union Address steht noch nicht fest.

Ungeheure Bilder: Die anonymen Menschenmengen belagern am 6. Januar das Capitol. Später verschaffen sie sich Zugriff zum Gebäude. Foto: John Minchillo (Keystone)

AFP/step