Nach Hausbrand in Wichtrach – Ursache von tödlicher Feuersbrunst bleibt ungeklärt Bei einem Hausbrand in Wichtrach war im März ein 42-jähriger Schweizer ums Leben gekommen. Wie es zum Feuer kam, bleibt nun jedoch unklar.

Der Brand in Wichtrach brach am Morgen des 21. März aus, einem Sonntag. Foto: Keystone

Wegen der grossen Zerstörung des Gebäudes habe die Brandursache von den zuständigen Spezialisten nicht bestimmt werden können, teilten die Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft am Montag mit. Klar ist demnach nur, dass das Feuer in jenem Zimmer ausbrach, in welchem die Feuerwehr bei den Löscharbeiten auf die Leiche stiess. Konkrete Hinweise auf eine Brandstiftung bestünden nicht, heisst es in der Mitteilung.

SDA

