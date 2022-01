Wegen hohen Zerstörungsgrades – Ursache für Brand in Mörigen kann nicht geklärt werden In der Altjahrswoche wurde in Mörigen ein Wohnhaus bei einem Brand komplett zerstört. Aus diesem Grund bleibt unklar, was das Feuer ausgelöst hat. Sibylle Hartmann

Das Wohnhaus an der Hauptstrasse in Mörigen wurde beim Brand am 27. Dezember komplett zerstört. Foto: Arthur Sieber

In den frühen Montagmorgen des 27. Dezembers brannte es in einem Haus in Mörigen lichterloh, eine Bewohnerin musste verletzt ins Spital gebracht werden. Nun sind die Ermittlungen zum Brand abgeschlossen, wie die Kantonspolizei Bern am Freitagmorgen mitteilt.

Da das Haus beim Brand komplett zerstört wurde, konnte die Brandursache nicht mehr geklärt werden. Den Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in der Küche aus. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Schätzungen auf mehrere hunderttausend Franken.

Fehler gefunden?Jetzt melden.