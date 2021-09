Brand in Aegerten Ende Mai – Ursache des Feuers in Gärtnerei bleibt unklar Die Lagerhalle in Aegerten, die Ende Mai in Brand stand, wurde durch das Feuer so stark zerstört, dass die Brandursache nicht mehr ermittelt werden kann.

Im Mai brannte es bei einem Gärtnereibetrieb in Aegerten. Inzwischen sind die polizeilichen Ermittlungen der Polizei abgeschlossen.

Feuerwehreinsatz in Aegerten Brand in Gärtnerei-Lagerhalle – 11 Fahrzeuge komplett zerstört Aufgrund des hohen Zerstörungsgrads konnte die genaue Brandursache nicht mehr eruiert werden, heisst es in einer Mitteilung der Polizei vom Dienstagmorgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund eine Million Franken.

Am Abend des 26. Mai dieses Jahres war das Feuer in einer Lagerhalle der Gärtnerei Rossel an der Schwadernaustrasse in Aegerten ausgebrochen. Die Löscharbeiten hatten sich schwierig gestaltet, weil sich Gasflaschen im Gebäude befanden, die teilweise auch explodierten. Teile der Lagerhalle wurden durch die Flammen stark beschädigt, elf Fahrzeuge komplett zerstört. Verletzte gab es keine.

