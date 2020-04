Städtische Landliebe – Urbaner Bio-Bauer gesucht Die Stadt will, dass der Bauernhof in der Elfenau weiterbesteht. Sie schaut sich deshalb nach einem neuen Pächter um. Sophie Reinhardt , Selina Grossrieder

Der Bauernhof in der Elfenau soll künftig möglichst Biotierhaltung betreiben. Das wünscht sich der Gemeinderat. Markus Dütschler

Landwirt Hansueli Weber pachtet den Bauernhof in der Elfenau bereits in der vierten Generation. Auf den 19 Hektaren Land herrscht ländliche Idylle in Stadtnähe. Hier werden Kühe gehalten, Hühner spazieren über die sonnigen Wiesen. Eine Szenerie, die zu verschwinden droht. Denn 2028 plant Weber, in Pension zu gehen. «Wie es danach mit dem Bauernhof weitergeht, weiss ich noch nicht. Wahrscheinlich wird ihn niemand aus der Familie übernehmen», sagt Weber.