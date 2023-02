Kosten seien nicht gedeckt – UPD kündigen stationäre Tarifverträge Die zentrale Versorgung sei unterfinanziert. Deshalb wollen die UPD die derzeitigen Tarifverträge kündigen.

Die UPD fordern unter anderem kostendeckende Tarife «wirksame, moderne und zweckmässige Medizin». Foto: Adrian Moser

Die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) wollen die stationären Tarifverträge Tarpsy per Januar 2024 kündigen. Mit den derzeitigen Tarifen könne nicht kostendeckend gearbeitet werden, wie die UPD am Donnerstag mitteilten.

Zahlreiche zentrale Versorgungsangebote seien unterfinanziert und die UPD schrieben Verluste, heisst es in der Mitteilung. Und weiter: «Durch den Versorgungsnotstand in der Psychiatrie, die Teuerung, die anstehende Finanzierung dringend nötiger Investitionen in die Infrastrukturen sowie die Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie ist die Situation finanziell prekärer geworden.» Der Fachkräftemangel verschärfe die Situation noch.

Die UPD fordern laut Mitteilung kostendeckende Tarife für eine «wirksame, moderne und zweckmässige Medizin» sowie für angemessene Löhne und die Refinanzierung der nötigen Investitionen. Auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten hätten die Tarifverhandlungen keine Auswirkungen.

Die UPD und das Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) hatten erst am Mittwoch mitgeteilt, zusammenspannen zu wollen. Die Verwaltungsräte hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet. In den nächsten Monaten wollen sie einen Zusammenschluss unter einem neuen Namen prüfen. Ende Jahr wollen die beiden Institutionen entscheiden, ob sie dem Regierungsrat einen Zusammenschluss beantragen wollen.

