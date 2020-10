Die Ask-Force wirkt beruhigend – Unzulässige Gedankensprünge? Warum das Anpassen von Fussballer-Weisheiten Freundschaften kosten kann – das erklärt – einmalmehr – die Ask-Force. askforce@derbund.ch

Guillaume Hoarau trifft zu einem wunderschönen 1:0 gegen Basel. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Er liebe Fussballer-Weisheiten, schreibt Herr A. W. aus B. Ein besonders schöner Spruch sei zum

Beispiel «Im Fussball gehts nicht um Leben und Tod – es geht um mehr». Aus aktuellem Anlass sei

ihm nun die folgende Anpassung in den Sinn gekommen: «Der Tod des eigenen Hundes ist nicht zu

vergleichen mit dem Hinschied eines Menschen – es ist viel schlimmer!» Er habe, so Herr W., «vom

Feeling her nun aber doch das Gefühl», dass dieser Gedankensprung problematisch und somit

eigentlich nicht zulässig sei. «Was meint die Ask-Force dazu?»

Die Ask-Force zieht sich auch diesmal nicht aus der Atmosphäre und beantwortet Ihre Frage mit viel

Fachwissen und Engagement. Wir können es mit gutem Gewissen sagen: Von der Einstellung her

stimmt unsere Einstellung. Das Chancenplus, dass wir Ihnen am Ende dieses Artikels eine Antwort

geliefert haben werden, ist ausgeglichen. Wie so oft liegt auch beim Thema Gedankensprünge die

Mitte in der Wahrheit. Oder anders gesagt: Jede Seite hat zwei Medaillen.