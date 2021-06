Neues Unwetter überquert die Schweiz – Gewitterfront trifft das Mittelland Schon am Donnerstag haben die nächsten starken Niederschläge Teile der Schweiz erfasst. So auch die Kantone Aargau und Bern. UPDATE FOLGT

Kein Durchkommen mehr: Der untere Gang beim Bahnhof Aarau hat gesperrt werden müssen. Foto: Screenshot Leserreporter 20 Minuten

Am Donnerstagabend ist erneut eine Unwetterfront über Teile der Schweiz gezogen. Wieder traf es zuerst insbesondere Gebiete im Kanton Bern, aber auch den Kanton Aargau. Lokal fielen laut Meteoschweiz bis um 19 Uhr bereits wieder 45 Millimeter Regen.

Gemessen wurden diese Werte in Huttwil und Affoltern im Emmental, wie Meteoschweiz auf Twitter schrieb. Der Bahnverkehr zwischen Burgdorf und Wynigen und Burgdorf und Herzogenbuchsee auf der Linie Bern-Olten war laut Bahninformationsdienst ab 19 Uhr wegen Unwetterschäden auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Bilder auf verschiedenen Onlinemedien-Plattformen zeigten überschwemmte Gärten in Seftigen im Gürbetal, überflutete Wiesen und Strassen in Sumiswald im Emmental und im luzernischen Reiden. Unter Wasser stand demnach auch die Unterführung im Bahnhof Aarau.

Bereits am Donnerstagnachmittag sorgten zwei Erdrutsche am Thuner- und Brienzersee für Einschränkungen im Bahnverkehr. Wann der Verkehr wieder normal rollt, war am frühen Abend noch nicht bekannt. Die beiden Erdrutsche gingen zwischen Spiez und Interlaken sowie zwischen Ober- und Niederried nieder und sorgten für Zugausfälle und Verspätungen, wie die SBB auf ihrer Internetseite mitteilte.

Ab einer Linie westlich von Bern bis in die Ostschweiz und das Tessin galt die Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) von 4.

Ab einer Linie westlich von Bern bis in die Ostschweiz und das Tessin galt die Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) von 4.

Wassermassen im Aarauer Bahnhof

Wie 20 Minuten meldet, scheint das gesamte Untergeschoss des Aarauer Bahnhofs von einer Überschwemmung betroffen zu sein. Die Feuerwehr habe die Unterführung wegen Stromschlaggefahr gesperrt. Die Leute hätten sich die Schuhe ausgezogen und die Hosen hoch gekrempelt, um durch die Wassermassen zu kommen, berichtet eine Leserin des Mediums.

In den vergangenen drei Tagen sind gemäss einer auf Twitter publizierten Aufstellung von Meteonews in einzelnen Messstationen über 100 Millimeter Niederschlag gefallen. Die Spitze der Rangliste zieren das bernische Thierachern mit 108 Millimetern, Aarau mit 106 Millimetern und das solothurnische Gösgen mit 100 Millimetern.

(Update folgt)

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.