Unwetter im Berner Oberland – Weisse Lütschine tritt innert kürzester Zeit über die Ufer Am Donnerstagabend kam es im Berner Oberland zu teils heftigen Gewittern. Sie führten dazu, dass die Wassermenge in der Weissen Lütschine schlagartig anstieg. Noah Fend

Innert kürzester Zeit trat die Weisse Lütschine am Donnerstagabend nach Gewittern über die Ufer. Foto: Leserreporter Blick.ch

Während einem heftigen Gewitter am Donnerstagabend ist der Fluss Weisse Lütschine im Berner Oberland über die Ufer getreten. Das berichtet das Nachrichtenportal Blick.ch. Innert fünf Minuten habe sich der Fluss vom Normalzustand in den Extremzustand verwandelt, schreibt der Blick und beruft sich dabei auf Angaben eines Leserreporters.

Die Weisse Lütschine ist der knapp 20 Kilometer lange, südliche Quellfluss der Lütschine. Sie entwässert das Lauterbrunnental und vereinigt sich bei Zweilütschinen mit der Schwarzen Lütschine.

Schweizweit kam es am Donnerstagabend, nachdem die Hitzewelle ihren Höhepunkt erreicht hatte, zu teils kräftigen Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Bis am Freitagmorgen um 4 Uhr wurden laut SRF Meteo rund 52’000 Blitze gemessen. An verschiedenen Orten im Berner Oberland gab es viel Niederschlag in kurzer Zeit: In Guttannen zum Beispiel belief sich die Regensumme am Donnerstagabend um 21 Uhr bereits auf 19,6 Millimeter.

Am Freitag bleibt das Gewitterrisiko bei schwülwarmen Temperaturen hoch. Insbesondere in der zweiten Tageshälfte bilden sich vermehrt Gewitterzellen. Gegen Abend könnte es erneut zu Sturmböen, Starkregen und Hagel kommen.

Noah Fend ist Redaktor am Newsdesk und Reporter für tagesaktuelle Themen. Er moderiert zudem den Podcast «Gesprächsstoff». Mehr Infos @noahfend

Fehler gefunden?Jetzt melden.