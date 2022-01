Tierische Schneeabenteuer – Unterwegs mit Esel, Alpaka und Bernhardiner Längst nicht alle zieht es im Winter auf die Skipisten oder Langlaufloipen. Schliesslich gibt es noch andere Aktivitäten im Schnee – vor allem, wenn man Tiere mag. Wieso nicht ein Alpaka-Trekking oder Winterwandern mit Bernhardinern? Entschleunigend ist das allemal. Silvia Schaub (Travelcontent)

Es müssen nicht immer Huskys sein: Winterwanderung mit Bernhardinern. Foto: Fondation Barry

Kuh-Trekking Hemishofen (SH)

Auf dem Kuhrücken durch die Winterlandschaft reiten? Das kann man tatsächlich auf dem Bolderhof im schaffhausischen Hemishofen. Nach einer kurzen theoretischen Einführung geht es auf eine Tour über die weitläufigen Felder und Auenlandschaften. Dazwischen gibt es für die Vier- und Zweibeiner eine Pause mit Imbiss, bevor es zurück auf den Hof geht.

Skijöring Nax (VS)

Mal was anderes: Skijöring! Foto: Valais.ch

Es kann schon mal abenteuerlich werden, wenn man sich auf das Skijöring einlässt. Bei dieser Sportart lässt man sich von einem Pferd ziehen, während man selbst auf den Ski steht. Je nach Temperament des Pferdes kann es ziemlich rassig zu und her gehen. Im Espace Loisirs Mont-Noble in Nax im Val d’Hérens kann man dieses Wintererlebnis geniessen. Für die Kinder werden Ponys eingesetzt.

Esel-Trekking Alpnach Dorf (OW)

Sind Esel wirklich so störrisch, wie man es ihnen nachsagt? Madeleine Ackermann kennt ihre grauen Vierbeiner so gut, dass sie weitum als Eselmutter bekannt ist. Sie weiss, dass Esel zwar ihren eigenen Kopf haben. Aber sobald man mit ihnen Freundschaft geschlossen hat, gehen sie mit ihren Begleitern durch dick und dünn. Das kann man auf Madeleine Ackermanns Trekking-Touren erleben, die sie als Tagesplausch oder als zweitägiges Trekking das ganze Jahr über anbietet. Am schönsten ist es im Winter mit einem anschliessenden Fondueplausch.

Yak-Touren auf der Göscheneralp (UR)

Die Yak-Kühe Rosali und Palestra lieben den Winter. Die beiden sind schliesslich die Kälte auf der Göscheneralp im Urnerland gewohnt. Und sie freuen sich auch, wenn sie mit Gästen ausreiten dürfen. Die Familie Regli von der Yak-Farm bietet deshalb im Winter Wochenend-Yak-Touren für Familien an. Dabei lernt man die Tiere und ihr Verhalten kennen, hilft beim Satteln und Versorgen und bekommt auch noch Einblick ins Leben im Winter auf der Göscheneralp.

Alpaka-Trekking Balmberg (SO)

Egal ob Bläcky, Obelix, Justin oder Filou dabei sind, so ein Alpaka-Trekking mit Elisabeth Bucheli Ryf ist ein spezielles Erlebnis. Mit ihrem Mann führt die Pflegefachfrau das Seminar- und Ferienhaus Tannenheim auf dem Balmberg. Seit 2009 hält sie acht Tiere dieser südamerikanischen Kamelart, die bekannt ist für ihren friedlichen Charakter. Die Trekkings führen rund um den Balmberg und können das ganze Jahr hindurch gebucht werden.

Geiss-Trekking Madulain (GR)

Geissen-Trekkings gibt es bei Nicole Buess auch im Schnee. Foto: Engadin.ch

Fast wären sie unters Messer gekommen, wenn Nicole Buess sie nicht vor dem Metzger gerettet hätte: die Ziegen Beni Buess, Momo, Murmel, Sämi und Zottel. Nun organisiert sie mit ihnen Geissen-Trekkings im Oberengadin – Schnupper-Trekking, Geissen-Trekking mit Picknick oder Vollmond-Trekking. Dabei erfahren die Teilnehmenden so manch Spannendes über ihre Lieblinge, während man in der romantischen Landschaft unterwegs ist. Und wer etwas ganz Spezielles erleben will, bucht im Sommer eine Yogastunde mit den lustigen Vierbeinern.

Kamel-Trekking Huttwil (BE)

Kamele brauchen nicht unbedingt Wüstensand unter ihren Füssen. Die acht Kamele der Spycher-Handwerk AG in Huttwil sind auch gerne im Winter unterwegs, sofern kein Eis auf den Wegen ist. Die Trekkings führen durch die nähere Umgebung entlang eines idyllischen Bächleins und durch den Wald. Wer Lust hat, darf auf den Kamelen reiten und das gemütliche Trotten der Wüstenschiffe geniessen.

Rentier-Trekking Dachsen (ZH)

Selbst mit Rentieren lässt es sich in der Schweiz auf Wanderung gehen. Foto: Rentierhof.ch

Fast wie im hohen Norden fühlt man sich auf dem Mühlebachhof in Dachsen im Zürcher Weinland. Denn dort leben auch 16 Rentiere. Zwischen September und März kann man sich mit den vierbeinigen Helfern des Weihnachtsmannes auf Trekking-Touren anfreunden und sie je nach Route während ein oder zwei Stunden besser kennen lernen.

Lama-Trekking Giswil (OW)

Ein ganzes Dutzend Lamas gehört zum Hof von Marlène und Ernst Ambauen in Giswil. Die sanftmütigen, neugierigen Tiere freuen sich darauf, wenn sie unterwegs sein dürfen. Auch im Winter können Halbtages-, Tages- oder Zweitagestouren in der Region um Giswil unternommen werden. Nachdem man zuerst Bekanntschaft mit den Tieren gemacht hat, geht es gemeinsam durch die Obwaldner Bergwelt. Dabei können alle Teilnehmenden ein Lama auf der Trekking-Tour führen.

Schlittenhunde-Fahrten Saignelégier (JU) oder Muotathal (SZ)

Der Klassiker unter den Winteraktivitäten mit Tieren sind natürlich die Schlittenhunde-Fahrten. Sie werden an vielen Orten quer durch die Schweiz angeboten. Zum Beispiel in den Freibergen bei Anouk Duflon, wo man sich fast wie am Polarkreis fühlt. Die Musherin besitzt ein Rudel von rund dreissig Huskys. Sie vermittelt den Gästen, wie die Tiere ticken und wie man ein Hundegespann führt. Und dann kann es schon losgehen.

Der Klassiker schlechthin: Schlittenhundefahrt mit Huskys. Foto: Erlebniswelt.ch

Auch das Muotatal ist dank seiner harten und schneereichen Winter geradezu prädestiniert für Wintererlebnisse mit Huskys. Die rund 30 Siberian Huskies von der Erlebniswelt Muotathal dürfen rund sechs Monate im Schnee sein und das tun, wofür sie einst gezüchtet wurden. Die Angebote sind sehr vielfältig und reichen von der Husky-Gehege-Besichtigung über den Tagestrip bis zum Musher-Kurs.

Winterwandern mit Bernhardinerhunden Champex (VS)

In Champex-Lac ganz in der Nähe der Heimat der Bernhardinerhunde vom Grossen Sankt Bernhard kann man Wanderungen mit den beliebten Vierbeinern unternehmen. Rund eine Stunde ist man mit ihnen unterwegs und führt sie an der Leine. Sind Kinder unter zehn Jahren dabei, werden zwei bis vier Hunde vor einen Schlitten gespannt und die Kleinen können sich von den Bernhardinern gemütlich durch die Schneelandschaft ziehen lassen.

