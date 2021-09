Das neue Album von Baze und Fabian M. Mueller – Unterwassermusik Im neuen Projekt «Kraake» von Baze und Fabian M. Mueller begegnen sich Rap, Jazz und sphärische Synthesizer. Dabei entsteht eine schwebende Musik mit viel Raum für eigene Vorstellungen. joanna nowotny

Kraake (Baze & Fabian M. Mueller) sorgen mit ihrem neuen Album für ein eindringliches Hörerlebnis zum Nachdenken. Foto: zvg

Es ist ein gewaltvolles Ying und Yang: Das Cover zeigt zwei ineinanderverbissene Tiere, einen Oktopus und eine Art Katze. Das mag ein Sinnbild sein für die ganz unterschiedlichen Energien, die im Projekt «Kraake» aufeinandertreffen, dem neuesten Wurf des Berner Rappers und Texters Basil Anliker aka Baze und des St. Galler Jazzpianisten und Effekt-Experten Fabian M. Mueller. Die beiden kennen sich; zuletzt spielten sie auf Bazes hochgelobtem Album «Bruchstück» (2017) zusammen, und «Kraake» räumt Fabian Mueller und seinen atmosphärischen Klavier- und Synthieklängen nun noch mehr Raum ein. Das Album klingt denn auch nicht wie ein Kampf, sondern wie ein sehr harmonisches Ganzes, in das man sofort eintaucht, mit plätschernd gesungenen und gesprochenen und doch intensiven Mundart-Texten und sphärischen, melodiösen, immer wieder unheilschwangeren Klangteppichen. Es ist Musik wie ein lauer Spätsommerabend, wenn der Herbst schon um die Ecke lugt und man ab und zu leicht schwermütig in seine Richtung schielt – oder wenn die Sonne die Tiefe des Ozeans nur noch knapp zu erleuchten vermag. Was für ein Genre das ist, wissen die Götter, einmal klingts nach sehr entspanntem Hip-Hop oder Trip-Hop, dann wieder nach Jazz oder fast poppig. Tanzbar ist diese Musik nie, und auf diesem Album lauert wohl auch kein Radiohit, aber ein eindringliches und zum Nachdenken anregendes Hörerlebnis bieten Kraake umso mehr.

Tauchtrip mit Seeungeheuer

Das Album ist in einem Dorf an der Albula entstanden, dem Fluss in Graubünden, weit weg vom Berner Stadtgroove, und immer mal wieder hört man es auf den Tracks gurgeln, oder die Zikaden singen. Manchmal klingt es auch, als musizierten Kraake unter Wasser, mit leicht dumpfen, weichen Synthie-Klängen, die an Tropfen erinnern. Doch auf diesem Tauchtrip begegnen einem Seeungeheuer, und immer wieder kippt die zarte Instrumentierung ins Dissonante, Psychedelische. Dazu kommen die bissig-ironischen bis tieftraurigen

Geschichten, die diese Lieder erzählen: Baze wurde bekannt mit seinen messerscharfen Texten in behäbigem Berndeutsch, und inhaltlich lässt ihn die Stadt auch auf Kraakes Debütalbum nicht los. In gewohnt treffender Manier erzählt er von gescheiterten Existenzen, von den Enttäuschungen und Frustrationen des Alltags und verflossenen Lieben.

In «Näbä Dir» singt Baze darüber, wie man sich in der Liebe verlieren kann.

In «Näbä Dir» singt Baze darüber, wie man sich in der Liebe verlieren kann: «Näbä dir lösi mi uf», dazu ein dunkler Basssynthie und hauchende Stimmen, eine Musik, die selber am Abgrund taumelt, «u wes morge wird, bini wäg.» In «Julian» wiederum zirpen zwar vermeintlich friedlich die Zikaden, doch dieses Mal steht die Sonne nur noch knapp über dem Horizont. Das Lied erzählt von einem jungen Mann, der den Kampf gegen die Drogensucht verliert – «är git sech müe, är git sech wenigschtens müe», und doch geht es nicht bergauf, und

die Menschen schämen sich, mit ihm gesehen zu werden: «Du bisch nume no hut u chnoche, meh loch aus stoff.» Dazu eine simple, traurige Klaviermelodie und ein Trip-Hop Beat – mehr brauchen Kraake nicht, um echte Gefühle entstehen zu lassen.

Versöhnliche Weltuntergänge

Doch zum Glück ist nicht alles so schwer auf diesem Album: «Solala» ist ein federleichter Ohrwurm mit nervös geschnipstem Beat und abgehackten Stimmsamples. «Frag mi nid, wis mir geit, wes di nid wundernimmt», rappt Baze und konstatiert: «Dir geits solala, mir geits solala, üs geits solala.» Diese leicht resignative, stumpfe Zufriedenheit mit der Mittelmässigkeit – wir kennen sie wohl alle. Zum Glück werden Bazes Texte aber nie

belehrend, sondern bleiben so spielerisch wie die musikalische Untermalung durch Fabian Mueller. Trost liegt auch in der Erkenntnis, dass Weltuntergänge manchmal «nur» persönlich sind: «Nume wiu für mi hüt d wäut ungergeit, geit si nid unger», nuschelt Baze in der Kurzballade «Guet Nacht», und im fast poppigen «Nid Mis» mit seinen perlenden Synthie-Ketten foutiert er sich: «O we d wäut ungergeit, mis problem ischs nid.» Man mag ihm diese versöhnliche Gleichgültigkeit gönnen.

Man meint schon, dass man Kraakes Rezept genau durchschaut hat, und dann plötzlich fast am Ende des Albums: Akustikgitarrenklänge und ein Schellenkranz treffen sich im gefühlig-schönen Song «Viu Schöner». Denn bei aller Melancholie steckt dieses Album doch voller Hoffnung, und Baze triumphiert: «Weni ehrlech bi, ischs viu schöner, aus i mir je vorgsteut ha, viu viu viu schöner.» Da fällt auf einmal viel Licht in die Tiefe des Ozeans, und «Solala» ist dieses neue Projekt jedenfalls.

Fehler gefunden?Jetzt melden.