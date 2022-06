Polizei sucht Zeugen – Unterstand der Grillstelle Glütsch abgebrannt Der Unterstand einer Grillstelle in Uetendorf ist abgebrannt. Ein menschliches Verschulden steht im Vordergrund. Es werden Zeugen gesucht. pkb/sft

Die Grillstelle Glütsch in Uetendorf: Eine bis jetzt noch unbekannte Täterschaft hat einen Brand verursacht, der den Unterstand komplett zerstört hat. Foto: Debora Stulz

Am Freitag, 17. Juni, wurde der Kantonspolizei Bern um circa 1.15 Uhr gemeldet, dass es bei der Grillstelle Glütsch im Raum Glütschbachstrasse in Uetendorf brenne. Beim Eintreffen der Polizeipatrouille stand der Holzunterstand der Grillstelle gemäss Medienmitteilung der Polizei in Vollbrand. Die umgehend ausgerückten 15 Angehörigen der Feuerwehr Uetendorf hatten bereits die Löscharbeiten aufgenommen. Sie konnten den Brand löschen und ein Übergreifen auf die umliegende Vegetation verhindern, indem diese intensiv gewässert wurde.

Der Unterstand wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Franken betragen. Durch die Polizei wurden unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge steht ein menschliches Verschulden im Vordergrund.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Personen gesucht, die Angaben zum Brand oder zu Personen machen können, die sich am Donnerstagabend an der Grillstelle aufgehalten haben. Sie sind gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 zu kontaktieren.

