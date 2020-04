Unter dem Begriff «Modulbau» sind industriell vorfabrizierte Raummodule zu verstehen, welche nach Bedarf zusammengestellt werden können. Diese oftmals in

Holzelementen hergestellten Gebäude sind gemäss Mitteilung der Stadt Bern ansprechend gestaltet, erfüllen hohe

energetische Anforderungen, verfügen über ein gutes Raumklima und bieten den

Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrerschaft damit eine vollwertige Lernumgebung.

Die Planung und Realisierung von temporären Modulbauten sei «sehr viel

schneller möglich als der Bau eines Schulhauses bzw. Schulhauserweiterungsbaus»., heisst es in der Mitteilung. Die Planungsphase wird stark verkürzt, die Elemente werden im Werk vorfabriziert

und auf der Baustelle zusammengefügt. Die Module können, je nach Bedarf, ab- und

an einem anderen Standort wiederaufgebaut werden. Die Stadt Bern hat momentan

an den Schulstandorten Pestalozzi und Wyssloch solche Modulbauten im Einsatz. (pd)