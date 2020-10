Kampf gegen Corona – Unternehmen verhängen Maskenpflicht – zum Teil auch am Arbeitsplatz In vielen Grossraumbüros in der Schweiz gilt seit Montag eine Maskenpflicht, wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt. Einige Firmen haben besonders strenge Regeln für ihre Beschäftigten eingeführt. Holger Alich , Angelika Gruber

Bei einigen Firmen ist sie bereits Realität – die Maske am eigenen Arbeitsplatz. Foto: Alexandre Marchi (Photopqr/L’est républicain)

Arbeiten im Büro ist seit diesem Montag nicht nur einsamer, sondern auch unangenehmer geworden. Eine Umfrage bei mehreren Grossfirmen zeigt, dass viele Unternehmen seit Wochenbeginn neben dem Homeoffice auch eine Maskenpflicht eingeführt haben. Während diese bei den meisten Konzernen vor allem auf den Fluren, im Aufzug und in den Kantinen gilt, sind einige Firmen wie der Versicherer Zurich besonders streng: Dort müssen die Büroangestellten die Maske die ganze Zeit über tragen – auch am eigenen Arbeitsplatz.

«Die Maskentragpflicht gilt für sämtliche Gebäudebereiche an unseren Standorten zu jeder Zeit, also auch am Arbeitsplatz und in sämtlichen physisch durchgeführten Meetings», erklärt eine Zurich-Sprecherin. Nur für die «unmittelbare Verpflegung» dürfe die Maske abgenommen werden. «Die Entwicklung mit erneut steigenden Fallzahlen zeigt, dass diese sehr zurückhaltende Rückkehrstrategie angemessen ist», so die Sprecherin. Zudem erlaubt Zurich Schweiz maximal 25 Prozent der Belegschaft, vom Büro aus zu arbeiten.

Masken in den Banken

Auch die Grossbanken haben reagiert. Dort gilt die Maskenpflicht neuerdings auch für die Geschäftsstellen. Bankkunden der UBS, Credit Suisse oder Raiffeisen müssen in den öffentlich zugänglichen Bereichen eine Maske tragen, erklären die Banken auf Anfrage. Bei UBS und Credit Suisse gilt das auch in den Büroräumlichkeiten. Ausnahme: «Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz ist und der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann, so darf die Maske ausgezogen werden», erklärt ein UBS-Sprecher.

Meetings sollen auf Anweisung der Bank nicht physisch durchgeführt werden, sondern müssen über digitale Kanäle abgehalten werden. Für den Fall, dass doch ein physisches Treffen nötig ist, darf die Maske nur abgezogen werden, wenn im Sitzungsraum der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann. Analoges gilt bei der Credit Suisse und bei den Wirtschaftsprüfern der KPMG.

Auch grosse Detailhandelsfirmen haben die Massnahmen verschärft: Doch während Migros und Manor auf Masken setzen – ausser am eigenen Arbeitsplatz mit ausreichend Sicherheitsabstand –, schert Coop aus. Dort gibt es keine Maskenpflicht im Büro: «Wir halten uns an die Vorgaben der Behörden, die aktuell keine Maskenpflicht in Büroräumlichkeiten vorsehen», sagt eine Coop-Sprecherin.

Manor hatte hingegen bereits vergangenen Donnerstag eine Maskenpflicht angeordnet. Diese gilt sowohl für das Warenhaus, die Logistik als auch den Hauptsitz – und dort auch in Pausenräumen und während Sitzungen, auch bei nur zwei Personen in einem Raum. Am Hauptsitz des Migros-Genossenschafts-Bunds sind die neuen Regeln seit Montag in Kraft.

Bei den SBB gilt seit Montag ebenfalls eine Maskenpflicht in allen Gebäuden. Erst am Arbeitsplatz dürfen die Mitarbeiter den Schutz abnehmen, so ein Sprecher. Auch in Pausen- und Sitzungsräumen dürfen die Mitarbeiter die Masken abziehen, wenn sie die Hygieneregeln einhalten können.

Novartis und Nestlé sind vorgeprescht

Andere Unternehmen sind bereits vorgeprescht: Nestlé Schweiz gehörte zu den ersten Konzernen, die die Maskenpflicht im Büro verordneten. Zudem wird dort an den Eingangstoren die Körpertemperatur gemessen.

Beim Pharmakonzern Novartis ist seit Ende August in allen Gebäuden der Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Auch wer in die Geschäfte und Restaurants auf dem Basler Campus ging, musste eine zur Verfügung gestellte Maske tragen. Der Konzern aus der Gesundheitsbranche sah sich da in einer Vorreiterrolle. Für die firmeneigenen Strassen und Flächen zwischen den Gebäuden auf dem Campus gilt allerdings bislang keine Maskenpflicht – sie sind auch nicht so belebt wie die Fussgängerzonen in Paris oder anderen Städten, in denen generelle Maskenpflicht unter freiem Himmel herrscht.

Roche hat die Maskenpflicht in allen Innenräumen und Parkhäusern letzte Woche aufgrund der eigenen Evaluation der allgemeinen Infektionszahlen ausgesprochen – ebenso wie LafargeHolcim. Bei dem Zementkonzern ist der eigene Arbeitsplatz bei ausreichendem Abstand ausgenommen.