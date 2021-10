Tagestipp – Unterdessen, ennet der Rösti Das Popduo Aaron bringt Schub – und eine ausgefuchste Bühnenshow. Michael Feller

Olivier Coursier und Simon Buret sind Aaron. Foto: Getty Images

Aaron steht für «Artificial Animals Riding On Neverland» und für ein Gesamtkunstwerk aus Pop und ausgefuchster Bühnenshow. Seit 2007 versorgt das französische Duo Simon Buret und Olivier Coursier seine Zuhörerschaft mit Synthesizer-Popmusik der düsteren Art, die zwischendurch mit beachtlichem Schub und um die Ohrwinkel zieht. Unverständlicherweise sind sie damit nie so recht über den Röstigraben geschwappt. Doch dieser liegt zum Glück so nah.

Fri-Son, Freiburg. Do, 19 Uhr (Türöffnung)

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne – und interessiert sich für Baustellen, nicht nur im übertragenen Sinne. Er ist stv. Leiter Kultur. @mikefelloni

