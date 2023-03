Podcast zum Schweizer Fussball – «Unter Wicky tritt YB zu wenig selbstbewusst auf» Warum steht der Berner Trainer trotz 13 Punkten Vorsprung in der Kritik? Was macht Heiko Vogel als FCB-Trainer anders als Alex Frei? Was verbindet den FCZ mit YB? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Eigentlich scheint es gar nicht möglich. Und doch steht Raphaël Wicky als Trainer der Young Boys unter steigendem Druck. 13 Punkte Vorsprung in der Super League hin, Qualifikation für den Cup-Halbfinal her. Zu bieder wirken die Auftritte der Berner seit Saisonbeginn, um das Berner Publikum wirklich zu begeistern. Und zuletzt sind auch die Resultate mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen nur noch mittelmässig.

«Kastriot Imeri war einer der besten Spieler bei Servette, Filip Ugrinic war bei Luzern spektakulär», erinnert Dominic Wuillemin in der aktuellen Folge unseres Fussball-Podcasts an die Sommerzuzüge der Young Boys. Und er erinnert an die Fantasien, die diese Transfers geweckt haben: «Im Sommer hat man sich von diesem YB spielerische Dinge erträumt, die jetzt, ein halbes Jahr später, noch immer nicht zu sehen sind.»

Für Thomas Schifferle redet Wicky seine Young Boys jeweils kleiner, als sie wirklich sind: «Vielleicht hat er nicht die nötige Arroganz, um hinzustehen und zu sagen: ‹Wir sind YB, wir wollen in Winterthur 3:0 gewinnen.›» Aber da widerspricht Oliver Gut. Für ihn haben die mittelmässigen Berner Auftritte schlicht damit zu tun, dass in der Liga derzeit die ernsthafte Konkurrenz fehlt: «Der aktuelle Basler Trainer Heiko Vogel hat mal gesagt, dass ein gutes Turnierpferd nur so hoch springt, wie es wirklich muss.»

Möglich also, dass YB in den nächsten Wochen zeigt, was wirklich im Kader steckt. Dreimal treffen die Berner in dieser Zeit auf den scheinbar wiedererstarkten FC Basel. Einmal auswärts in einem Cup-Halbfinal, der für beide Teams zu einer echten Probe werden dürfte. «Gewinnen die Berner diesen Halbfinal in Basel, dann ist das eine klare Ansage», sagt Wuillemin, «aber wenn sie in diesen drei Spielen nicht überzeugen, dann könnte es noch einmal ungemütlich werden.»

Ausserdem besprechen wir den Aufschwung des FC Basel. Wir stellen fest, dass FCZ-Trainer Bo Henriksen keine Mühe hat, auch Spieler mit grossem Namen draussen zu lassen. Wir fragen uns, ob Alex Frei nächste Saison vielleicht bei den Genfern an der Seitenlinie stehen könnte. Und wir diskutieren, ob der FC Winterthur demnächst an den Punkt gelangen könnte, an dem er nicht mehr nur gewinnen kann, sondern sogar etwas zu verlieren hat.

Und weil wir zwischendurch auch über die Bewegungsarmut des Walliser Stürmers Mario Balotelli reden, präsentieren wir hier gern noch seine Heatmap, von der wir in der Sendung reden.

Mario Balotelli fühlt sich beim FC Sion ganz offenbar im Anstosskreis am wohlsten. Quelle: Wyscout

