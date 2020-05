Interview zu den Regeln im Nachtleben – «Unter Umständen werden alle weiteren 299 Besucher in Quarantäne gesteckt» Clubs und Konzertlokale dürfen ab 6. Juni wieder bis maximal 300 Besucher begrüssen. Doch was gelten nun genau für Vorschriften? Dazu Michael Beer, der Verantwortliche des Bundes. Ane Hebeisen

Clubs und Diskotheken dürfen ohne Distanzregel bis zu 300 Gäste pro Abend einlassen – sofern sie deren Namen und Telefonnummern registrieren. Foto: Getty Images/iStockphoto

Selbst die Veranstaltungsbranche ist erstaunt: Ist es ab 6. Juni tatsächlich wieder möglich, Konzerte mit bis zu 300 Personen ohne Abstandsregeln durchzuführen? Die Abstandsempfehlungen gelten nach wie vor und müssen im Schutzkonzept des Betriebs berücksichtigt werden. Wo dies jedoch nicht immer möglich ist, etwa in Lokalen, wo getanzt wird, müssen die Besucher Namen und Adresse hinterlegen, um im Fall einer Infektion die Kontaktaufnahme mit Personen, die möglicherweise angesteckt wurden, zu gewährleisten.

Welches sind die Kriterien, ob dies möglich ist oder nicht? Kann ein Veranstalter auch ganz einfach sagen, dass es ihm aus kommerzieller Sicht nicht möglich ist, seinen Club mit eingeschränkter Besucherzahl zu öffnen? Ja, das kann ein Grund sein. Die Abstandsempfehlungen gelten aber weiterhin und müssen im Schutzkonzept umgesetzt sein. Auch ist zu bedenken: Wenn aus wirtschaftlichen Gründen auf effektive Gesundheitsschutzmassnahmen verzichtet wird und sich hieraus zahlreiche Infektionsfälle ergeben, werden die zuständigen kantonalen Behörden das Lokal rasch unter die Lupe nehmen, auch reputationsmässig ist ein solches Vorgehen hoch riskant.

Zur Person Infos einblenden Foto: Keystone Michael Beer ist Leiter Lebensmittel und Ernährung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Laut dem BAG ist diese Stelle für die gesundheitliche Sicherheit in den Clubs zuständig.

Dann ist die gestern aufgeschaltete Weisung, wonach bei Stehkonzerten für jeden Zuschauer vier Quadratmeter Raum geschaffen werden muss, hinfällig. Ja, in der Verordnung steht etwas anderes. Aber: Die Abstandsregeln gelten und müssen im Schutzkonzept abgebildet sein.

Sie sagen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Und andererseits lassen Sie Veranstaltungen zu, an denen das nicht möglich ist. Mit Verlaub. Das wird kein Clubbetreiber verstehen. Wie lauten denn die Abstandsregeln nun genau? Und wie kann man Abstandsregeln in einem Konzept abbilden, wenn klar ist, dass sie nicht einhaltbar sind? Die Idee dahinter ist, dass Kontaktlisten die Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln nicht ersetzen. Ein Club muss sich in seinem Schutzkonzept genau überlegen, wie er sicherstellt, dass die Distanzregeln so gut und so vollständig wie nur möglich umgesetzt werden. Beim Tanzen geht das nicht, aber in allen anderen Bereichen wohl schon. Der Bund gibt das Wie nicht mehr vor, sondern nur das Was – die Betriebe haben nun die Verantwortung, etwas daraus zu machen. Als Beispiel: Vorgaben wie vier Quadratmeter pro Person werden von den Clubs als «untauglich» bewertet. Einverstanden. Nun liegt es an den Betrieben, mit einer besseren Idee zu kommen und diese im Schutzkonzept abzubilden.

Dann ist das also kein Freipass für die Veranstalter, ihre Lokale mit bis zu 300 Personen wieder zu betreiben? Die Verantwortung, dass die Gesundheit der Besucher durch die Erarbeitung eines effektiven Schutzkonzepts und dessen sauberer Umsetzung gewährleistet ist, liegt beim Veranstalter. Er ist somit auch verantwortlich, dass die Abstandsregeln von den Gästen nach Möglichkeit eingehalten werden können. Es wäre natürlich höchst unvernünftig, ein räumlich enges Lokal ohne weitere Schutzmassnahmen mit dem Maximum an Publikum vollzupferchen.

Was bedeutet diese Abschiebung der Verantwortung an die Veranstalter genau? Könnten sie rechtlich belangt werden, wenn sich jemand infiziert? In erster Linie können die Kantone den Betrieb schliessen, wenn das Schutzkonzept ungenügend oder die Umsetzung eines guten Schutzkonzepts mangelhaft erfolgt. Auch droht dem Betreiber ein Strafverfahren bei Missachtung der Vorgaben der Covid-Verordnung; entsprechende Hinweise an die Strafverfolgungsbehörden können auch von den Gästen kommen. All diese Aspekte müssen dem Betreiber bewusst sein. Ob infizierte Gäste gegenüber dem Betreiber Schadenersatz fordern können, muss nach dem Haftpflichtrecht beurteilt werden; denkbar ist es dann, wenn einschlägige Schutzmassnahmen nicht getroffen werden. Wie gesagt: Jeder Veranstalter muss selbst abschätzen, mit wie vielen Besuchern ein sicherer Betrieb möglich ist. Je besser ein Schutzkonzept ist, desto sicherer ist auch der Veranstalter, und die Kantone werden auch genau hinschauen. Und letztlich geht auch jeder einzelne Besucher ein gewisses Risiko ein, wenn er sich an eine solche Veranstaltung begibt.

Wie meinen Sie das? Falls es an einer Party mit 300 Personen zu einem Corona-Fall kommt, dann werden unter Umständen alle weiteren 299 Besucher in Quarantäne gesteckt. Dessen muss man sich bewusst sein.

Sie bewilligen also Veranstaltungen, raten aber eher davon ab, sie zu besuchen? Nein, keinesfalls. Wir bewilligen auch keine Veranstaltungen im Einzelfall, sondern setzen Rahmenvorgaben, die die Organisatoren und Betreiber sinnvoll an ihrem Anlass und in ihrem Betrieb anwenden können. Auch jeder einzelne Gast ist angehalten, die Situation im jeweiligen Lokal selbst einzuschätzen und sich entsprechend zu verhalten. Von nun an ist die Eigenverantwortung der Bevölkerung noch stärker gefragt.

Nochmals nachgefragt: Wird also doch das Schutzkonzept entscheiden, ob ein Club öffnen darf oder nicht? Die Bewertungen des Schutzkonzepts durch die kantonalen Vollzugsstellen werden entscheiden, ob der Club geöffnet bleiben darf.

Das klingt kompliziert. Dennoch: Wenn die Schweiz Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen bewilligt, geht sie weiter als jedes andere Land. Dessen sind wir uns bewusst, ja.

Selbst Schweden lässt keine Veranstaltungen über 50 Personen zu. Und Österreich, das sich rühmt, die mutigste Öffnung aller europäischen Länder gewagt zu haben, beharrt auf Sitzpflicht für Konzerte und einen Abstand von einem Meter. Genau. So viel ich weiss, kommt dort dafür das Mittel des Contact-Tracing, also der Registrierung der Zuschauer, nicht zum Einsatz.

Der Schritt erstaunt, zumal kürzlich in Frankfurt an einem Gottesdienst 100 Personen angesteckt wurden und in Seoul ein einzelner Partygänger eine neue Ansteckungswelle ausgelöst hat. Riskieren Sie nicht ein neues Ischgl? Diese Möglichkeit können wir nicht ausschliessen. Deshalb bauen wir auf die Eigenverantwortung. Für einen Club wäre es keine gute Werbung, wenn er als Herd einer neuen Ansteckungswelle ausgemacht würde.

Was raten Sie denn nun einem Club, der zu klein ist, jedem Besucher vier Quadratmeter Raum zuzuteilen? Soll er öffnen oder nicht? Ich würde ihm raten, wenn enge Verhältnisse herrschen, besser nicht mit Volllast den Betrieb aufzunehmen. Wo es die Platzverhältnisse erlauben, sehe ich kein Problem.