Hausbootferien – Unter Freizeitkapitänen im Land der 1000 Seen Kanäle, Flüsse und Seen bilden in Deutschlands Nordosten ein gigantisches Netz. Stille, Städtchen und Schleusen erlebt man am besten mit dem Hausboot. Blindenbacher Eveline

Hausbootferien sind nichts für Eilige: Warten an einer Schleuse. Foto: Brigitte Jurczyk

Vor 100 Jahren war Lüchen ein Ausflugsziel der feinen Berliner Gesellschaft. Man fuhr zur Sommerfrische hinaus aufs Land ins kleine Städtchen in der brandenburgischen Uckermark. Ein Luftkurort inmitten von sieben Seen, der sich zum Treffpunkt von Nazigrössen, europäischem Hochadel und Botschaftern aus aller Welt entwickelte. Ende des Zweiten Weltkriegs kamen die Sowjets, setzten halb Lychen in Brand und zogen erst nach der Wende wieder ab.