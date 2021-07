Nach Rauswurf aus Forschungsprogramm - «Unsere Reputation steht auf dem Spiel»

Christian Leumann, Rektor der Universität Bern, fürchtet wegen des Horizon-Aus die Abwanderung der besten Studenten und ein Abrutschen in den Rankings.

Was steht auf dem Spiel?

Unsere Reputation als zuverlässiger Forschungspartner steht nun nach dem Ausschluss von 2014 einmal mehr auf dem Spiel. Es ist davon auszugehen, dass das Verständnis für die spezielle Situation der Schweiz bei unseren europäischen Kollegen geringer sein wird als damals. Durch den Ausschluss von den wichtigsten Gefässen von Horizon Europe wird der Bildungs- und Forschungsplatz Schweiz weniger attraktiv für exzellente, internationale Studierende, Nachwuchs- und arrivierte Forschende. Mittel- bis langfristig werden wir das an den Universitätsrankings sehen, und wir werden auch den Arbeitsmarkt Schweiz nicht mehr in gleicher Weise mit in der Schweiz ausgebildeten, international hervorragend vernetzten Fachkräften bedienen können.