Der tiefere Sinn des Chalets – Unsere eidgenössische Urhütte Das Chalet ist der einzige schweizerische Beitrag zur Weltarchitektur. Nicht die Bergler brauchen aber das Chalet, sondern die Unterländer. Darin wird der Ursprung aufbewahrt, so nebulös er auch ist. Benedikt Loderer

Nichts war geplant, alles geschah bei den organisch ausgebauten Schweizer Winterstationen: «Chalethalden» in Nendaz VS. Foto: Keystone

Als «Schweizerhaus» verbreitete sich das Chalet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, industriell vorfabriziert, über die ganze Erde. Seither wissen die fremden Völker, wie die Schweizer wohnen: hölzig. Wie ein Chalet aussieht, weiss jedes Kind. Heidi wohnte là-haut sur la montagne in einem. Das wichtigste Erkennungsmerkmal ist die Überblattung. Die Balken des Strickbaus werden ineinander verzahnt und zweihandbreit über die Hausecken verlängert. Diese Technik der Fügung versteht das Kind. Man sieht es dem Chalet an, dass der Senn es eigenhändig aufgebaut hat. Hier ist die Axt am Werk, die den Zimmermann erspart.