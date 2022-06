Ein Hauch von Nichts Infos einblenden

In Basel hat am Mittwoch das aufstrebende Tech-Unternehmen namens Nothing (dt. Nichts) sein erstes Smartphone gezeigt. Wohlgemerkt, nur ein bisschen gezeigt. Man konnte das Nothing Phone (1) nicht in die Hand nehmen und nur dessen Rückseite hinter Plexiglas anschauen. Passend zur Art Basel erinnerte die Präsentation denn auch mehr an eine Kunstaktion oder eine besonders ausgefallene Uhrenpräsentation als an einen Tech-Event.

Nothing hat letztes Jahr zum ersten Mal mit einem originell gestalteten Funkkopfhörer für Furore gesorgt. Mit viel transparentem Plastik und Promis gelangen dem Unternehmen ein furioser Start und ein Achtungserfolg. Im gesättigten Kopfhörermarkt aufzufallen, ist auf jeden Fall eine Leistung. Nun versucht das Unternehmen dasselbe im Smartphone-Markt.

Die Nothing-Kopfhörer. Foto: PD

Da wird es ungleich schwieriger, da gerade Samsung und Apple ihre Kundinnen und Kunden mit zahlreichen Zusatzangeboten an ihr Ökosystem binden. Als neuer Hersteller kann sich Nothing fast nur über das Design unterscheiden. Prozessoren müssen sie ebenfalls bei Qualcomm kaufen, und das Betriebssystem stammt von Google.

Wie gut es Nothing gelingt, mit diesen vielen Vorgaben ein eigenständiges Smartphone zu lancieren, wird sich am 12. Juli zeigen. Dann soll das komplette Gerät vorgestellt werden. Das in Basel gezeigte transparente Design liess auf jeden Fall schon mal aufhorchen. Aber da die meisten Smartphones in Hüllen stecken und da die meisten Kundinnen und Kunden markentreu sind, wird es Nothing nicht einfach haben. (zei)