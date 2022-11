Weshalb soll ich mir «Jingle Bern» nicht entgehen lassen, obwohl ich nachher 198 Franken ärmer bin?

Es ist etwas Einmaliges. Gerade in dieser Jahreszeit ist unter Freunden und in Firmen das Bedürfnis da, etwas zusammen zu unternehmen. Ein Essen ist da naheliegend, aber vielfach besteht der Bedarf, dass dabei noch etwas passiert. Aus dem heraus ist dieses Format entstanden. Wir kreieren ein Paket, in dem Gastronomie reibungslos mit ebendiesem Plus kombiniert wird.