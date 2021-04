Queerness bei Tier und Mensch – Unnatürlich ist in der Natur nichts Die Fauna kennt alle erdenklichen Spielarten von Geschlecht und Sexualität. Was lernen wir daraus für den Menschen? Und was besser nicht? Das fragt eine überaus reiche Ausstellung im Naturhistorischen Museum Bern. Regula Fuchs

Gewisse Böcke haben keine Lust aufs andere Geschlecht: Zum Beispiel das Walliser Schwarznasenschaf (rechts). Foto: NMBE/Rodriguez

Alles so schön bunt hier! Sind wir etwa in einem Regenbogen gelandet? Die farbige Aufmachung der Ausstellung «Queer – Vielfalt ist unsere Natur» ist durchaus Absicht. Was Geschlecht und Sexualität in der Natur betrifft, so gibt es offensichtlich kein Einerlei und keine Normen, sondern ein oft verblüffendes Vielerlei. Da ist beispielsweise der Hammerhai, der für die Vermehrung keine Männchen braucht. Oder die Seepocke, die ihren langen Penis nach erfolgter Befruchtung abwirft und sich daraufhin Eierstöcke wachsen lässt. Oder der Gemeine Spaltblättling: ein Pilz, der dem binären Denken zu spotten scheint – weil er über mehr als 23’000 Geschlechter verfügt.