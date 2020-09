Kommentar zum Klimaprotest – Unmögliche Situation, besonnene Stadtregierung Trotz den gehässigen Rufen nach einer Räumung des Bundesplatzes handelt Berns Gemeinderat vernünftig, die Demonstration nicht auflösen zu lassen. Die Aktivisten riskieren derweil, viel Goodwill zu verspielen. Meinung Marcello Odermatt

Die Klimabewegung hält seit Montag den Politbetrieb auf Trab. Aktivisten liegen auf der Bundesgasse vor dem Bundeshaus und legen den öffentliche Verkehr lahm. Adrian Moser

Unmöglicher könnte die Sache für Berns Stadtregierung kaum sein. Der rot-grüne Gemeinderat darf den illegalen Protest der Klimajugend auf dem Bundesplatz aus rechtsstaatlicher Sicht nicht tolerieren, auch wenn er die Ziele der Bewegung teilt. Obschon die Ausgangslage klar ist: Das umstrittene Verbot, während Sessionen der eidgenössischen Räte auf dem Bundesplatz nicht demonstrieren zu dürfen, gilt auch für Gruppen, denen die Behörden sowie ein grosser Teil der Bevölkerung in der Bundesstadt mit Sympathien begegnet. Jene, die heute den Klima-Aktivisten applaudieren, würden die sofortige Räumung fordern, wenn rechte oder extreme kirchliche Kreise illegal den Bundesplatz tagelang besetzen würden.

Dennoch: Die Stadtregierung agiert besonnen, wenn sie bisher darauf verzichtet hat, mehrere Hundert Jugendliche vom Platz zu vertreiben. Die Bilder von schwarz uniformierten Polizisten, die bunte Blumenkinder wegtragen, will die linke Bundesstadt nicht. Und es leuchtet auch ein. Es macht aus Sicht der Verhältnismässigkeit wenig Sinn, ein Grossaufgebot von Polizisten loszuschicken, um Zelte niederzureissen, Yoga meditierende Jungs und Mädchen abzutransportieren und damit das Risiko von Unfällen und Verletzungen in Kauf zu nehmen. Gut, gab die Stadt den teils irritierend harschen Schimpfereien bürgerlicher Politiker am Montag und Dienstag nicht nach.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten müssen sich nun aber den Vorwurf gefallen lassen, dank ihrer sturen und kompromisslosen Haltung der Sache des Klimaschutzes nicht gedient zu haben. Wer sich lieber ankettet, statt den Protest auf einen von der Stadt angebotenen naheliegenden Platz zu tragen, taugt als Umwelt-Botschafterin nicht. Denn überzeugen müssen die Klimajugendlichen nicht jene in den links-grünen Städten, die ihnen ohnehin bereits zuwinken, sondern jene grosse Gruppe im Land, die von der propagierten Verzichtskultur nicht überzeugt ist. Ziehen die Aktivisten nicht ab, geht nicht nur viel Goodwill verloren. Dann ist auch die Räumung unausweichlich.