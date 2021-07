EU straft Schweiz ab – Universität Bern befürchtet schwere Konsequenzen Wissenschaftler könnten abwandern, und um Auslandssemester steht es schlecht: Berner Studierende und Forschende der Uni erwarten nach dem Nein zum Rahmenvertrag Nachteile. Sophie Reinhardt

Die Universität Bern könnte für ausländische Wissenschaftler an Attraktivität einbüssen. Foto: Keystone

Dass die EU die Schweiz grösstenteils aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe ausschliesst, hat erhebliche Folgen für die Universität Bern. Das befürchtet der Rektor der Universität, Christian Leumann, nachdem die EU die Schweiz Mitte Juli zum «Drittstaat» degradierte.

Denn konkret bedeutet dies, dass Berner Forschende nun nicht mehr am internationalen Wettbewerb um begehrte Förderpreise wie die Grants des European Research Council und die europäischen Mobilitätsstipendien für Postdoktorierende (MSCA-Fellowships) buhlen dürfen. Letztere etwa erhalten Forschende, um besonders interessante Projekte in einem anderen Land zu vertiefen. Doch auch finanziell profitierte die Uni bisher vom EU-Programm: Seit 2014 hat man in Bern für insgesamt 175 Projekte einen Totalbetrag von 119 Millionen Franken über das europäische Forschungsprogramm erhalten.